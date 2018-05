Giro d' Italia 2018 | vince Esteban Chaves | Simon Yates in rosa! | 6tappa Caltanissetta

Giro d'Italia - sesta tappa : Chaves trionfa sull'Etna - Yates è la nuova maglia rosa : ETNA , CATANIA, - Il colombiano Esteban Chaves ha vinto, con un'azione partita a 5 chilometri dal traguardo, la 6ª tappa del 101° Giro d'Italia di ciclismo, da Caltanissetta all'Etna, lunga 169 ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani conserva la Maglia Ciclamino : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia dopo la sesta tappa, giunta in vetta all’Etna. Maglia Ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 131 2 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 55 3 ITA MARECZKO Jakub WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 53 4 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 50 5 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 49 6 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 48 7 ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Che gambe : dovevo attaccare. Maglia rosa incredibile. Chaves meritava la vittoria” : Simon Yates ha indossato la Maglia rosa al termine della Caltanissetta-Etna, sesta tappa del Giro d’Italia 2018. Il britannico della Mitchelton-Scott ha piazzato un micidiale attacco a due chilometri dal traguardo, è andato a riprendere il compagno di squadra Esteban Chaves (a cui ha concesso la vittoria) e ha così potuto vestire il simbolo del primato. Queste le dichiarazioni che Simon Yates ha rilasciato ai microfoni della Rai: ...

Classifica generale Giro d’Italia 2018 - sesta tappa : Simon Yates Maglia Rosa! Pozzovivo ed Aru nella top-10 : Si infiamma finalmente il Giro d’Italia 2018: primo vero arrivo in salita, con la scalata verso l’Etna, in questa sesta tappa. A trionfare sulla vetta del Vulcano è Esteban Chaves con un capolavoro vero e proprio timbrato Mitchelton-SCOTT. C’è già scompiglio in chiave favoriti per la vittoria finale: Simon Yates va a prendere la Maglia Rosa e ci sono subito distacchi in graduatoria. Andiamo a scoprire la nuova Classifica ...

Giro d’Italia 2018 - risultato sesta tappa : Chaves si prende l’Etna - Simon Yates la maglia rosa. Aru e Froome faticano - ma si salvano : La prima salita del Giro d’Italia 2018 non ha tradito: una sesta frazione animata, nei 169 chilometri da Caltanissetta all’Etna, sin dai primi chilometri e uno scontro diretto tra gli uomini di classifica attesissimo. Il successo di tappa è andato al colombiano Esteban Chaves, in fuga dalla mattina, appena davanti a Simon Yates, uscito alla grande dal gruppo dei migliori negli ultimi chilometri per poi concedere al compagno della ...

