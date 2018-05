Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (11 maggio) : Pizzo-Praia a Mare. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (venerdì 11 maggio) si correrà la settima tappa del Giro d’Italia 2018, 159 km da Pizzo a Praia a Mare. Dopo le fatiche dei giorni precedenti, i corridori troveranno un percorso quasi interamente piaggiante e senza nemmeno un GPM. Torneranno quindi in scena i velocisti, che sulla carta si giocheranno la vittoria in un classico sprint di gruppo. Tutti i riflettori saranno puntati su Elia Viviani, che andrà a caccia del terzo successo ...

Apt Trento - Cassa Rurale * Giro d'italia : aperta ufficialmente ieri sera al Teatro di Aldeno la mostra fotografica di Remo Mosna - : ... la cronometro Trento " Rovereto, che il 22 maggio porterà il Trentino sotto i riflettori di tutto il mondo. Si tratta di un'iniziativa che aiuta a calarsi fin da subito nel clima che si respirerà in ...

Giro d’Italia - un compagno di Dumoulin multato per un colpo proibito : Il finale della quinta tappa del Giro d’Italia ha riservato emozioni forti e non solo per l’aspetto più puramente agonistico. La vittoria è andata a Enrico Battaglin, al ritorno al successo dopo ben quattro anni, ma un po’ più nelle retrovie si è consumato un episodio che ben racconta la concitazione e la bagarre che si vive nei finali di corsa, soprattutto quando il percorso è accidentato come nelle tappe siciliane. Il gruppo si è frastagliato ...

LIVE Giro d'Italia - 6^ tappa - arrivo sull'Etna : 28 in fuga - ma il gruppo spinge Video : Diretta sesta tappa Giro d'Italia: il LIVE del primo arrivo in salita 16:18 - I commissari di gara hanno deciso di fermare, per motivi di sicurezza, le ammiraglie dei corridori in fuga. 16:15 - Mancano soli dieci chilometri, dopodiché i corridori si approcceranno con il primo arrivo in salita di questo Giro d'Italia. 16:13 - Chaves ha chiesto al suo compagno di squadra di aumentare l'andatura, ma il vantaggio dei fuggitivi continua a a ...

Agrigento - incidente sul percorso del Giro d'Italia : il 48enne è in coma farmacologico : E' in coma farmacologico il motociclista travolto ieri, sulla statale 640 "Strada degli Scrittori", ad Agrigento. L'uomo resta ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici non hanno...

Giro d'Italia 2018 sull'Etna. I dettagli della salita : dove attaccare : L'ascesa al vulcano viene affrontata da un versante inedito. Ecco i chilometri che possono fare la differenza. Per Aru e Froome è un esame di riparazione Giro d'Italia 2018, classifica e risultati ...

Giro d’Italia 2018 - morto il papà di Filippo Pozzato. Wilier Triestina con il lutto al braccio : Filippo Pozzato ha purtroppo perso l’amato papà Carlo, deceduto questa mattina. Il ciclista aveva lasciato il Giro d’Italia la scorsa settimana proprio per fiondarsi a Milano e stare vicino al genitore le cui condizioni fisiche erano purtroppo peggiorate. Oggi la dolorosa notizia in casa del corridore della Wilier Triestina Selle Italia a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. La squadra oggi ha deciso di correre con il ...

Classifica Giro d'Italia 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie : Lopez all'attacco! (6^ tappa oggi) : Classifica Giro d’Italia 2018: la Maglia rosa e le altre graduatorie. Rohan Dennis leader, ma la sesta tappa Caltanissetta-Etna propone il primo arrivo in salita (oggi 10 maggio)(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:45:00 GMT)

Giro d'Italia - motociclista in coma farmacologico dopo intervento : AGRIGENTO - Il motociclista di 48 anni, L. D. A., travolto ieri, all'altezza dei bivi per contrada Maddalusa, nel percorso del Giro d'Italia è in coma farmacologico. Resta ricoverato all'ospedale '...

Giro d’Italia 2018 - l’elenco dei ritirati. Tutti gli abbandoni. Fuori Andrea Guardini : Di seguito l’elenco completo con Tutti i ritirati del Giro d’Italia 2018 e i ciclisti che hanno abbandonato la Corsa Rosa. Il primo a lasciare il gruppo è stato il bielorusso Kanstantsin Siutsou della Bahrain Merida, infortunatosi durante la ricognizione della cronometro individuale a Gerusalemme. Giro D’ITALIA 2018: Tutti I RITIRATI 61 tappa: Rudiger Selig (Germania, Bora-Hansgrohe) 5a tappa: Guy Niv (Israele, Israel ...

