Giro d’Italia 2018 | il borsino dei big dopo l’Etna Yates esplode | Dumoulin favorito

Giro d’Italia 2018 - Mitchelton Scott e il vantaggio delle due punte per lo scacco matto. Simon Yates ed Esteban Chaves da sogno : La Mitchelton Scott ha mostrato i muscoli in occasione della sesta tappa del Giro d’Italia 2018, la scalata dell’Etna ha premiato i gialloneri con i propri capitani capaci di confezionare una doppietta da sogno: Esteban Chaves e Simon Yates hanno fatto saltare il banco entusiasmando tutti gli appassionati e facendo capire a tutti gli avversari che andranno seriamente presi in considerazione per il successo finale. Lo scalatore ...

Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin - salita di potenza. Resta il favorito con la cronometro come asso nella manica : Era uno dei corridori più attesi e non ha deluso le aspettative: Tom Dumoulin Resta molto probabilmente, non solo per i bookmakers, il favorito del Giro d’Italia 2018. Il detentore del Trofeo Senza Fine ha convinto anche in cima all’Etna, sede del primo arrivo in salita della Corsa Rosa. L’olandese si è gestito al meglio, non è riuscito a controllare uno scatenato Simon Yates, che è volato a raggiungere il compagno di squadra ...

Giro d’Italia 2018 : Simon Yates nuovo gioiello britannico. In salita vola - può davvero sognare la maglia rosa? : Un allungo impressionante, per andarsi a prendere la maglia rosa concedendo al compagno Esteban Chaves la vittoria di tappa. Oggi Simon Yates si è candidato sul campo al successo finale del Giro d’Italia 2018, con una prova di forza negli ultimi due chilometri, in cui ha lasciato sul posto tutti gli avversari creando un buco di quasi 30” rispetto a tutti gli altri big. Fino ad ora, diciamolo, non aveva mai dato l’impressione di ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Sono contento - importante non perdere tanto. Mi manca ritmo - ma sto sempre meglio” : Fabio Aru è arrivato insieme a Chris Froome, Tom Dumoulin e Thibaut Pinot sul traguardo posto all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha limitato i danni nei confronti degli altri big ma la sua gamba non è parsa eccezionale: ha sofferto quando Domenico Pozzovivo e l’olandese hanno tentato di attaccare, poi stringendo i denti è rientrato e si è salvato ma le sensazioni non sono delle migliori. Il ...

Giro d’Italia 2018 : quando si torna in montagna dopo l’Etna? Mercogliano e Campo Imperatore - arbitri della lotta per la maglia rosa : bisogna attaccare! : Il primo arrivo in salita ha naturalmente rivoluzionato la classifica del Giro d’Italia. L’Etna non ha deluso le aspettative e ci ha regalato grandi emozioni, i 15 chilometri conclusivi della sesta tappa hanno espresso le prime gerarchie della Corsa rosa e non sono mancate le sorprese: Simon Yates è scattato nell’ultimo tratto dell’ascesa e ha staccato tutti gli altri big conquistando meritatamente la maglia rosa. Il ...

Giro d’Italia 2018 : Astana - tanto rumore per nulla. Miguel Angel Lopez non incide : L’Astana è stata protagonista per gran parte della sesta tappa del Giro d’Italia 2018, ma il risultato finale non è stato quello sperato dalla formazione kazaka. Nella fuga di 28 corridori partita dopo 50 km, l’Astana era una delle poche squadre a non essere rappresentata e ciò ha costretto gli uomini di Aleksander Vinokurov a lavorare per riprendere i fuggitivi. A circa 60 km dal traguardo si sono messi infatti in testa al gruppo per ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - gli highlights della sesta tappa : che spettacolo sull’Etna! Yates in rosa - vince Chaves - Froome e Aru soffrono : La sesta tappa del Giro d’Italia 2018 è stata davvero spettacolare, avvincente ed entusiasmante. La Caltanissetta-Etna ha regalato grandissime emozioni a tutti gli appassionati, il primo arrivo in salita non ha deluso le aspettative e la Corsa rosa si è infiammata: Esteban Chaves ha vinto la frazione con una fuga della prima ora ma il colombiano della Mitchelton Scott deve ringraziare la generosità del compagno di squadra Simon Yates che ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - un Dio diventato mortale. Quanta fatica sull’Etna - non è quello del Tour : Il Giro d’Italia non è il Tour de France: ora Chris Froome lo ha davvero capito. Dopo la caduta nella ricognizione della cronometro di Gerusalemme, dopo le difficoltà patite nella lotta contro le lancette in Israele e dopo aver perso secondi preziosi anche sullo strappo conclusivo di CaltaGirone, il keniano bianco non è riuscito a brillare sull’Etna, ha sofferto pesantemente le pendenze che conducevano all’Osservatorio ...

Esteban Chaves ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia - Simon Yates è la nuova maglia rosa : Il ciclista colombiano Esteban Chaves ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia: 169 chilometri da Caltanissetta all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna. Chaves ha concluso l’ultima tappa siciliana prima dell’inglese Simone Yates, suo compagno di squadra alla Mitchelton-Scott, e del francese Thibaut The post Esteban Chaves ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia, Simon Yates è la nuova maglia rosa appeared first on Il ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della sesta tappa : Yates fa il vuoto. Aru si stacca regolarmente. Froome - dove sei? : La sesta tappa del Giro d’Italia 2018, da Caltanissetta all’Etna, ha rivoluzionato la classifica generale, con la maglia rosa finita sulle spalle del britannico Simon Yates. Andiamo a scoprire le pagelle di una frazione che ha emesso i primi verdetti della Corsa Rosa. pagelle sesta tappa Giro D’ITALIA Simon Yates, 9: tanti attacchi telefonati e poco incisivi da parte dei favoriti. L’inglese, invece, ne ha piazzato uno ...

Giro d’Italia - Chaves vince sesta tappa : Catania, 10 mag. – (AdnKronos) – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia, 164 km con il primo arrivo in salita di questa edizione sull’Etna. Il corridore colombiano ha tagliato il traguardo insieme al compagno di squadra Simon Yates, che diventa la nuova maglia rosa del Giro d’Italia.Chaves, entrato nella fuga di giornata iniziata dopo circa 60 km, sulla salita finale ha raggiunto ...

Giro d’Italia 2018 : Fabio Aru - non ci siamo. Limita i danni - ma fa troppa fatica. La maglia rosa diventa un’utopia : Doveva essere la grande giornata di Fabio Aru e invece le pendenze dell’Etna lo hanno amaramente respinto. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha sofferto troppo sul primo arrivo in salita del Giro d’Italia, non ha mai avuto la gamba buona per fare la differenza paventando uno stato di forma purtroppo non ancora all’altezza della situazione, non adatto a chi vuole puntare concretamente a vincere la Corsa rosa. Ci si aspettava un ...

Giro d’Italia - Mitchelton in trionfo sull’Etna : Se un anno fa l’arrivo sull’Etna aveva deluso le tante aspettative, stavolta la tappa con il finale sul vulcano siciliano ha regalato grande spettacolo e emozioni. Gli scalatori della Mitchelton Scott si sono presi tutto il proscenio, con Jhoan Esteban Chaves che dopo essersi inserito in una fuga da lontano ha staccato tutti per poi essere raggiunto nel finale dal compagno di squadra Simon Yates. Il britannico si è tolto di ruota con apparente ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : Elia Viviani conserva la Maglia Ciclamino : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia dopo la sesta tappa, giunta in vetta all’Etna. Maglia Ciclamino 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 131 2 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 55 3 ITA MARECZKO Jakub WILIER TRIESTINA – SELLE ITALIA 53 4 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 50 5 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 49 6 CAN BOIVIN Guillaume ISRAEL CYCLING ACADEMY 48 7 ...