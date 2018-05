Giorgetti premier | Bongiorno alla Giustizia | Salvini all’Interno e Di Maio agli Esteri

Da Giorgetti a Bongiorno e Giovannini : il toto-premier di un governo M5S-Lega : L'opzione premier tecnico resta secondaria perché sia la Lega sia il M5S preferiscono una figura politica, ma 'terza'

Staffetta per Palazzo Chigi : ipotesi Giorgetti premier La squadra : Il rebus Palazzo Chigi, dopo che s'è sciolto il rebus Berlusconi, è quello al momento più resistente. Chi diventa premier? Ieri è ruotato tutto intorno al super-nome e da oggi la ricerca del ...

Si lavora a un premier "terzo" : in pole Giorgetti e Giovannini : Il dicastero dell'Economia resta il più difficile da assegnare. Ieri si continuava a ipotizzare che potesse toccare a Forza Italia indicare un esterno affidabile per il dicastero di via XX settembre. ...

In arrivo il governo M5S-Lega : ipotesi staffetta sul premier - c'è il ticket Fraccaro-Giorgetti : Il rebus Palazzo Chigi, dopo che s'è sciolto il rebus Berlusconi, è quello al momento più resistente. Chi diventa premier? Ieri è ruotato tutto intorno al super-nome e...

Salvini parte da Giorgetti. Con M5S il primo duello è sul nome del premier : Matteo Salvini riunisce i suoi gruppi parlamentari e suggerisce loro di «disdire le ferie» perché il voto è dietro l'angolo. Eppure, mentre il leader leghista parla, a metà giornata, il pessimismo ...

Salvini-Di Maio : trattativa bloccata su Giorgetti premier. Il pentastellato resiste perchè fiuta la mano di Berlusconi... : Ottenute le 24 ore in più dal Quirinale, la trattativa si blocca sul premier. Cioè sulla prima pietra di un governo M5s-Lega, la promessa garantita da Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Sergio Mattarella, il rilancio pensato oggi in un faccia a faccia negli uffici del gruppo M5s alla Camera. Un modo per provarci ancora, evitare il governo del presidente che nessuno vuole tranne il Pd, evitare le urne a luglio. In un affollatissimo ...

Lega-M5S - "accordo vicinissimo" Cresce l'ipotesi Giorgetti premier : "Accordo vicinissimo. Matteo (Salvini, ndr) ci ha detto di stare pronti". Così una fonte leghista ai massimi livelli, che in queste ore sta partecipando direttamente alle trattative con Forza Italia e con il Movimento 5 Stelle, conferma ad Affaritaliani.it che l'intesa... Segui su affaritaliani.it

Di Maio-Salvini - veto dei Cinque stelle su Giancarlo Giorgetti premier : Se alla fine dopo una estenuante trattativa l'accordo di governo tra Lega e Movimento 5 stelle ci sarà, bisognerà vedere chi sarà premier. Perché su Giancarlo Giorgetti , il leghista gradito a Luigi ...

Governo - Bossi : “Sì a intesa Lega-M5s. Berlusconi ha voluto cedere per far partire l’esecutivo”. E lancia Giorgetti premier : Governo M5s-Lega? “Se arriva in aula io voto la fiducia”. Sono le parole di Umberto Bossi, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ha portato alla richiesta al Quirinale di ulteriori 24 ore per la formazione del Governo. “Noi non potevamo non fare un Governo politico perché dobbiamo portare a casa l’autonomia”. Silvio Berlusconi è stato costretto a cedere? “No, ha voluto cedere perché ...

Giancarlo Giorgetti premier del governo gialloverde con l’astensione di Fi e Fdi : Alla fine il matrimonio gialloverde si farà. Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno deciso di unire Lega e M5S in un’alleanza

Governo - Lega e M5s chiedono tempo al Quirinale. Torna in campo l'ipotesi di Giorgetti premier : Politica Svolta nelle trattative per il Governo: la speranza di Lega e M5s è appesa alla decisione di Berlusconi di CARMELO LOPAPA

Offerta di Di Maio a Salvini E' Giorgetti il premier "terzo" Appoggio esterno di Silvio. Inside : Sì a un premier terzo. Non un tecnico, ma un nome politico che sia un punto di caduta delle esigenze del Movimento 5 stelle e della Lega. Non fa nomi, non mette in campo ipotesi sLuigi Di Maio. Su RaiTre spiega che "è l'ultimo dei problemi se si tratta di un nome nostro o di uno loro". È un "sediamoci al tavolo a trattare". Segui su affaritaliani.it