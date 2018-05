Ginnastica | come sta Vanessa Ferrari? Le novità sui tendini d’Achille e il controllo

Ginnastica - Serie A 2018 – Oggi seconda tappa a Milano. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la gara (5 maggio) : Oggi sabato 5 maggio si disputa la seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica: appuntamento al Mediolanum Forum di Milano dove le 24 squadre iscritte si daranno battaglia in una giornata che si preannuncia davvero infinita. Si inizia di prima mattina e si prosegue per circa 12 ore in un crescendo di emozioni e di livello tecnico, lo spettacolo sarà come sempre imperdibile con alcune delle migliori atlete italiane pronte a esibirsi ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : oggi domenica 15 aprile - Finali di Specialità. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire le gare : oggi domenica 15 aprile si conclude il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica. Dopo le gare a squadre di ieri, oggi pomeriggio ci sarà spazio per le Finali di Specialità: in palio quattro titoli seniores e altrettanti juniores, si preannuncia grande spettacolo. Le migliori 8 atlete su ogni attrezzo si sono qualificate agli atti conclusivi e si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie al PalaArrex. L’Italia avrà tante ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : oggi sabato 14 aprile. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire le gare : oggi sabato 14 aprile si disputa la prima giornata di gara al Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica. La grande Classica della Polvere di Magnesio è pronta a regalare spettacolo ancora una volta e a incantare come ci ha abituato a fare nel corso dell’ultimo decennio: l’undicesima edizione di una delle gare internazionali più prestigiose e importanti del calendario si preannuncia davvero imperdibile e con un tasso tecnico ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : come vedere le gare in diretta tv e streaming? Programma - orari e tv : l’Italia sfide le big mondiali : Nel weekend del 14-15 aprile si disputerà il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, la Classica per eccellenza della Polvere di Magnesio. Al PalaArrex andrà in scena la consueta sfida tra le migliori Nazionali del Pianeta: spettacolo di altissimo livello, grandi sfumature tecniche, Campionesse in pedana per esibire esercizi unici e irripetibili nel primo grande appuntamento della stagione che porta ai mondiali di Doha. L’Italia ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 – Il calendario completo : programma - orari e tv. Spettacolo in laguna - come seguire le gare : Nel weekend del 14-15 aprile si disputerà il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica, grande Classica della Polvere di Magnesio: al PalaArrex andrà in scena una delle gare più prestigiose e importanti del calendario internazionale, per tasso tecnico inferiore soltanto a Mondiali ed Europei. Le migliori Nazioni del circuito si sfideranno in laguna, dieci Paesi partecipanti e oltre 80 ginnaste in gara per una fine settimana davvero ...

Ginnastica - American Cup 2018 – Oggi show a Chicago : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la gara di Coppa del Mondo (3 marzo) : Oggi sabato 3 marzo si disputa l’American Cup, prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica riservata al concorso generale individuale. Si tratta di una delle gare più importanti e prestigiose dell’intera stagione, una delle grandi classiche della Polvere di Magnesio: a Chicago (Illinois, USA) una marea di gente accoglierà alcune delle migliori atlete in circolazione, pronte a darsi battaglia in un evento davvero ...

Ginnastica - Serie A 2018 – Oggi si torna in pedana - prima tappa ad Arezzo. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la gara (3 marzo) : Oggi sabato 3 marzo si disputa la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Si torna finalmente a gareggiare dopo il lungo inverno, ad Arezzo scatta la stagione che porterà agli Europei di agosto e ai Mondiali di ottobre. Le ragazze sono pronte per tornare in pedana e regalarci un grande spettacolo anche se la forma non sarà delle migliori visto che gli appuntamenti clou sono molto in là nel calendario. Il format del massimo ...

Ginnastica - American Cup 2018 : data - programma - orari e tv. Come seguire la Coppa del Mondo? Spettacolo a Chicago - c'è Morgan Hurd : Non sono previste dirette tv in Italia, possibile diretta streaming sul canale YouTube di USA Gymnastics. La gara sarà in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani , a Chicago sono ...