Giappone | a marzo aumenta il surplus delle partite correnti

Giappone : indice anticipatore calato a 105 - 0 punti in marzo : L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece migliorato a 116,4 punti dai 116,0 punti di febbraio , 114,9 punti in gennaio, . , RR - www.ftaonline.com,

Ecco i giochi più venduti in Giappone di marzo 2018 : L'ultima edizione di Famitsu condivide con noi un interessante elenco dei trenta giochi più venduti in Giappone nell'ultimo mese, riporta Nintendoeverything.Stiamo parlando del messe di marzo 2018, e sono comprese sia le vendite digitali che quelle retail. Il debutto di Kirby Star Allies si è fatto decisamente sentire, possiamo infatti subito intravedere il gioco in cima alla classifica.Ecco, di seguito, i risultati completi:Read more…

Giappone - a marzo giù le vendite al dettaglio : Teleborsa, - Scendono i consumi in Giappone . Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI, , nel mese di marzo le vendite al dettaglio sono scese su ...

Giappone : produzione industriale cresciuta del 2 - 2% in marzo : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in marzo la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 2,2% annuo, in deciso miglioramento rispetto al progresso dell'1,6% della lettura finale di febbraio , 2,...

Giappone - bene il commercio con l'estero a marzo : Teleborsa, - Si amplia il surplus della bilancia commerciale del Giappone . Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone , MOF, , nel mese di marzo la bilancia commerciale ha registrato un attivo ...

Giappone - bene il commercio con l'estero a marzo : Si amplia il surplus della bilancia commerciale del Giappone . Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone , MOF, , nel mese di marzo la bilancia commerciale ha registrato un attivo di 797,346 ...

Giappone : a marzo surplus commerciale sale a 797 mld yen : Roma, 18 apr. (AdnKronos/dpa) – Cresce oltre le attese il surplus commerciale del Giappone a marzo. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero delle Finanze, il saldo è stato positivo per 797,3 miliardi di ieri, rispetto ai 499,2 b miliardi di yen previsti e in forte rialzo rispetto ai 3,4 miliardi del precedente mese di febbraio. Le esportazioni sono cresciute del 2,1% su base annua, al di sotto delle stime che indicavano un incremento del ...

Giappone : a marzo surplus commerciale sale a 797 mld yen : Roma, 18 apr. , AdnKronos/dpa, Cresce oltre le attese il surplus commerciale del Giappone a marzo. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero delle Finanze, il saldo è stato positivo per 797,3 miliardi ...

Giappone - prezzi produzione in calo a marzo : Teleborsa, - Scendono i prezzi alla produzione in Giappone . Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione sono diminuiti dello 0,1% nel mese di marzo rispetto al +0,1% rivisto di febbraio . Su ...

Giappone - inflazione dell'area di Tokyo frena a marzo : Teleborsa, - frenano i prezzi al consumo dell'area di Tokyo, nel mese di marzo. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo , CPI, ha registrato una variazione negativa ...

Giappone - inflazione dell'area di Tokyo frena a marzo : frenano i prezzi al consumo dell'area di Tokyo, nel mese di marzo. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo , CPI, ha registrato una variazione negativa dello 0,5% su ...

Badminton - i tornei della settimana (5-11 marzo). La squadra Giapponese domina in Germania : Tra i tornei svolti nella settimana internazionale del Badminton, il più importante era certamente l’Open di Germania disputato a Mülheim an der Ruhr, di categoria HSBC BWF World Tour Super 300, con montepremi di 150000 dollari americani. Dominio della squadra giapponese, che conquista tre titoli su cinque. Di seguito i risultati delle finali: Doppio femminile Yuki FUKUSHIMA / Sayaka HIROTA (Jpn,3) b. HUANG Dongping / YU Zheng (Chn) 18-21, ...

Accadde oggi - Giappone : l’11 marzo 2011 il devastante terremoto/tsunami del Tohoku [GALLERY] : 1/14 LaPresse/Reuters ...

Accadde oggi - Giappone : l’11 marzo 2011 il devastante terremoto/tsunami del Tohoku [GALLERY] : 1/14 LaPresse/Reuters ...