Giacomo Bevilacqua | “Il fumetto è la macchina del tempo perfetta”

(Di giovedì 10 maggio 2018) Spensierato, gentile, sensibile e divertente, il Panda diè stato uno dei primi esperimenti di successo dei fumetti nati in rete e diventati molto di più, un esempio che molti hanno seguito e che è appena tornato in libreria con A Panda piace… questo nuovo libro qui, che esce il 10 maggio per Feltrinelli Comics. Dopo anni di storie più lunghe,decide di festeggiare il decennale di Panda (per anni anche su Wired.it) tornando dove tutto è iniziato, alla vignetta folgorante, alla singola frase, alla comunicazine più diretta con un pubblico che negli anni ha imparato a conoscere lati completamente diversi sia dell’autore che della sua creatura. Come è stato tornare a lavorare con Panda e perché ti eri allontanato? “Bisogna chiarire innanzitutto che è Panda che decide quando vuole uscire e quando no. Panda è nato nel 2008 avrebbe compiuto 10 ...