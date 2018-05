Gf15 | Aida Nizar tornerà | parola di Barbara D' Urso e #AdiosGf15 è trend

Gf15 - l'eliminazione di Aida Nizar è un complotto? Ecco cosa è successo Video : Ieri sera è andato in onda il quarto appuntamento del Grande Fratello 15 [Video]. Una puntata ricca d'emozioni ma anche di grandi sorprese. I telespettatori hanno assistito all'inaspettata eliminazione di Aida Nizar, la quarantaduenne iberica finita al televoto a causa di un provvedimento disciplinare del GF. Una decisione che gran parte del popolo del web non ha gradito e di conseguenza ha scatenato una serie di polemiche. Ricordiamo che al ...

Gf15 - Baye Dame rientra nella casa per un confronto con Aida : Indietro 8 maggio 2018 2018-05-08T17:44:15+00:00 ROMA – Baye Dame rientra nella casa del Grande Fratello.E’ quanto si legge nel sottopancia del day time di oggi, andato in onda a poche ore dall’inizio della diretta.L’ingresso dell’ex concorrente, squalificato nella scorsa puntata, potrebbe significare un altro confronto per Aida Nizar. Proprio stasera, infatti, è prevista l’ospitata di […]

Gf15 - Baye Dame : "Ho sbagliato ad attaccare Aida - ho avuto un'esistenza da discriminato" : Il Grande Fratello ha deciso di squalificarlo nella scorsa puntata, in seguito agli episodi di bullismo e violenza verbale nei confronti di Aida Nizar, coinquilina nel reality in onda su Canale 5. Ora Baye Dame, il ragazzo di origini senegalesi, parla sulle pagine del settimanale Spy, in edicola da domani, venerdì 4 maggio. Con questo comunicato noi, amici stretti di Baye Dame, vorremmo scusarci con tutte le persone e soprattutto con ...

Caso Aida - il Moige contro il Gf15 : 'Violenza - bullismo e odio' : Anche il mondo dello showbiz non è rimasto in silenzio. Le condanne arrivano proprio dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo , nonché dalla stessa Barbara D'Urso, che durante una ...

