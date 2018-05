GF 15 | svelato il complotto del televoto? VIDEO

ilnotiziangolo

(Di giovedì 10 maggio 2018) GF 15 news – Non si placano le accuse da parte dei fan del reality di un possibilecollegato all’ultimo. In particolare fa ancora discutere sui social la possibilità che Luigi Favoloso abbia battuto Aida Nizar solo grazie ad un aiuto dall’esterno. Quel 51% che ha segnato l’uscita della spagnola non è ancora stato digerito e secondo qualcuno lo stesso napoletano avrebbei motivi della sua vincita. Il GF 15 è pronto a ribattere le accuse? Vediamo i dettagli su quanto sta accadendo.al GF 15, ildello scandalo (secondo alcuni) Ildel GF 15 è stato truccato? A sostenerlo una grossa fetta del pubblico italiano, che ha trovato fin troppo strana l’eliminazione di Aida Nizar. Un dettaglio che ha lasciato di stucco persino Barbara d’Urso, che ha voluto tranquillizzare i fan riguardo ad un prossimo ritorno ...