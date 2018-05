Germania in ansia | Neuer | ' Credo di non andare al Mondiale'

Blastingnews

(Di giovedì 10 maggio 2018) Manuel, con tutta probabilità, non parteciperà ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Dopo la probabile esclusione di Mauro Icardi, un altro grande protagonista potrebbe non partecipare alla competizione. E' lo stesso numero uno del Bayern Monaco a confessarlo a "Bird", le sue parole spaventano i tifosi tedeschi. Queste le dichiarazioni dell'estremo difensore classe 1986: "Nondiai Mondiali. Non riesco ad immaginarmi al, non gioco una partita da tantissimo tempo, non vedo come potrei rendermi utile. Presto prenderò una decisione, sperando che sia quella migliore, sia per il mio club, che per la mia Nazionale". Ricordiamo che neanche Zlatan Ibrahimovic parteciperà ai prossimi mondiali. L'infortunio Il lunghissimo stop del portiere del Bayern Monaco è dovuto alla frattura del metatarso che il tedesco si è procurato il 18 settembre dello scorso anno e che l'ha ...