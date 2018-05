Gentiloni | ' Passaggio di consegne a breve ma non si capisce mai quando'

dire

: RT @Agenzia_Dire: Secondo Paolo #Gentiloni non mancherebbe molto al passaggio di consegne?? - max70gub : RT @Agenzia_Dire: Secondo Paolo #Gentiloni non mancherebbe molto al passaggio di consegne?? - Agenzia_Dire : Secondo Paolo #Gentiloni non mancherebbe molto al passaggio di consegne?? - RolandCezanne : RT @LMalanotteno: @CharlyMatt Un po' glielo ha detto in realtà. Soprattutto sul passaggio del governo Gentiloni eletto da una maggioranza p… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) 'Non c'e' nessun bisogno per molte delle questioni amministrative che la politica deve affrontare che un cambio politico comporti anche la necessita' di azzerare, di ricominciare'. 'L'Italia come qualsiasi altro grande paese- aggiunge- si deve abituare all'idea ...