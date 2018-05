Genius | Antonio Banderas è Picasso nella serie tv di National Geographic ...

Genius : Picasso al via la seconda stagione con Antonio Banderas : Dal 10 maggio, il giovedì alle 20.55 su National Geographic (Sky, canale 403) arriva la seconda stagione di Genius, la serie tv prodotta da Ron Howard e che vede protagonista Antonio Banderas nei panni di Pablo Picasso. L’attore, che a gennaio 2017 ha sofferto anche di un piccolo attacco di cuore senza alcuna conseguenza, torna così a lavorare in televisione dopo quindici anni di assenza dal piccolo schermo. LEGGI: Perché non c’è più ...