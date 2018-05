Gaza | Hamas | manifestazioni potranno superare confine Israele

Esplosione nella Striscia Gaza - almeno 6 morti : Hamas accusa Israele : Esplosione nella Striscia Gaza, almeno 6 morti: Hamas accusa Israele Esplosione nella Striscia Gaza, almeno 6 morti: Hamas accusa Israele Continua a leggere

Gaza - Israele risponde agli aquiloni incendiari : colpita Hamas : Gaza, Israele risponde agli aquiloni incendiari: colpita Hamas

Esplosione nella Striscia di Gaza - morti 6 miliziani di Hamas : L'esercito israeliano nega qualsiasi coinvolgimento. I sei sarebbero stati uccisi dalll'esplosivo che stavano manipolando

Striscia di Gaza - Israele-Palestinesi : scontri e 4 morti/ 600 feriti - Hamas inneggia ad Arafat : Striscia di Gaza, nuovi scontri con Israele: quarto venerdì consecutivo di sangue. Due manifestanti palestinesi uccisi e oltre 40 rimasti feriti. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:30:00 GMT)

Israele ha distrutto un lungo tunnel di Hamas che collegava la Striscia di Gaza al suo territorio : L’esercito di Israele ha detto di avere scoperto e distrutto un lungo tunnel che collegava la Striscia di Gaza a Israele e che era stato costruito dai miliziani di Hamas: partiva da Jabaliya, nel nord della Striscia, e arrivava diversi metri The post Israele ha distrutto un lungo tunnel di Hamas che collegava la Striscia di Gaza al suo territorio appeared first on Il Post.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Striscia di Gaza : Israele distrugge un tunnel di Hamas - 15 aprile - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Striscia di Gaza, Israele scopre e distrugge un tunnel di Hamas a cavallo della Striscia, 'pericolo per attacchi'.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Striscia di Gaza : Israele distrugge un tunnel di Hamas (15 aprile) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Striscia di Gaza, Israele scopre e distrugge un tunnel di Hamas a cavallo della Striscia, "pericolo per attacchi terroristici" (15 aprile 2018).(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:23:00 GMT)

Gaza - Israele distrugge tunnel di Hamas : 12.51 L'esercito israeliano ha scoperto e distrutto un nuovo tunnel di Hamas che da Jabalya,nel nord della Striscia di Gaza, arrivava vicino al kibbutz di Nahal Oz, nel territorio dello stato ebraico. Lo ha annunciato il portavoce militare spiegando che"questo tunnel del terrore metteva in pericolo la vita di centinaia di famiglie israeliane e tra questi donne e bambini".La stessa fonte ha definito il tunnel "lungo e di alta qualità". Si ...

Gaza - Israele : 'Scoperto e distrutto un nuovo tunnel di Hamas' : L'esercito israeliano ha scoperto e distrutto un nuovo tunnel di Hamas che da Jabalya nel nord della Striscia arrivava vicino al kibbutz di Nahal Oz in territorio dello Stato ebraico. Lo ha annunciato ...

Gaza - dopo ordigno caccia israeliani colpiscono Hamas : dopo l'ordigno esploso contro un veicolo militare lungo la barriera di difesa a Gaza, velivoli israeliani la notte scorsa hanno colpito "obiettivi militari" nella Striscia. Lo ha detto il portavoce ...

Nuovi scontri al confine tra Gaza e Israele per la seconda "Marcia del Ritorno" proclamata da Hamas : Nuovi scontri nella Striscia di Gaza al confine con Israele, dove i manifestanti palestinesi stanno partecipando – per la seconda volta da venerdì scorso – alla "Grande Marcia del Ritorno" convocata da Hamas. I manifestanti hanno bruciato pneumatici e lanciato sassi contro i soldati israeliani, che hanno risposto con fuoco vivo e lanci di lacrimogeni. Secondo quanto riferito da un fotografo dell'agenzia France Press, una ...

Israele avverte Hamas : "Lontani da Gaza" : 15.35 Il ministro della Difesa israeliano Lieberman avverte Hamas dopo i sanguinosi disordini avvenuti a Gaza tra palestinesi ed esercito. "Hamas non organizzi nuove provocazioni",ha detto il ministro israeliano durante un sopralluogo lungo la linea di demarcazione con Gaza. "Abbiamo fissato regole di comportamento chiare e non intendiamo cambiarle. Chi si avvicina ai recinti di frontiera rischia la vita", avverte.

Israele - intesa con Onu : migranti Africa in Italia e Germania/ Accordo con Occidente dopo scontri Hamas a Gaza : Israele, intesa con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "migranti dall'Africa in Italia, Germania e Canada". Niente "deportazione" in Africa, l'Accordo con l'Occidente(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:58:00 GMT)

Gaza : esercito Israele - 10 dei 16 uccisi membri Hamas-Jihad : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...