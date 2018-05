Galaxy S9 e S9+ ecco la nuova colorazione Rosso Borgogna | le immagini dal vivo

Galaxy S9 e S9+ il problema delle chiamate è stato risolto con questi firmware : Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S9 e S9+ dopo le patch di aprile 2018: lo scopo di questi nuovi firmware è quello di risolvere il problema delle chiamate.C’è un bug che affligge qualche esemplare di Galaxy S9 e S9+ che può compromettere la qualità delle chiamate telefoniche: questo bug ha già causato una class action in Israele e Samsung è corsa il prima possibile ai ripari.Continue reading Galaxy S9 e ...

Galaxy A6 Plus sarà un Galaxy S9+ economico? TENAA svela alcune caratteristiche : La certificazione del sito cinese TENAA svela alcune caratteristiche hardware e il design del prossimo Galaxy A6 Plus che potrebbe essere classificato come una sorta di Galaxy S9+ economico: i dettagli.Ormai sono già alcune settimane che si parla del prossimi dispositivi di fascia media della Gamma Galaxy A 2018 di Samsung, che dovrebbero prendere il nome di Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus.Oggi il sito di certificazione cinese TENAA ha inserito nei ...

Galaxy S9 e S9+ nuovo aggiornamento firmware a fine aprile 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciate in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S9 e S9+ No Brand: ecco i dettagli sui seriali e il link download.Segnaliamo a tutti i possessori di un Galaxy S9 SM-G960F o di un Galaxy S9+ SM-G965F che Samsung da poche ore ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per entrambi i dispositivi.Samsung Galaxy S9 e S9+ arriva il nuovo aggiornamento firmware di fine aprile 2018: i ...

Che fine ha fatto la Samsung Dex per Galaxy S9/S9+? : Disponibile all’acquisto liberamente la Samsung Dex che permette di trasformare il Galaxy S9 ed il Galaxy S9+ in un computer. In offerta a soli 77 euro su Amazon Samsung Dex per trasformare il Galaxy S9 ed S9+ in un computer Samsung Dex, presentata al MWC 2018 insieme ai nuovi Galaxy S9 ed S9+, rappresenta l’evoluzione […]

Anche io ho il BUG delle chiamate su Galaxy S9+ : Anche io ho notato il fastidioso BUG delle chiamate su Galaxy S9+ ma in rete è scoppiata la polemica. Centinaia le segnalazioni BUG in chiamata (Silenzio) e notifiche perse su Galaxy S9 ed S9+ Sono felice possessore di un Galaxy S9+ di Samsung da ormai 2 mesi e sebbene sia un gran telefono con pochi […]

Tecnologia - Samsung Galaxy S9 e S9+ : l’interesse post-lancio [INFOGRAFICA] : A circa un mese dalla loro commercializzazione, i nuovi top di gamma Samsung Galaxy S9 e la sua versione maggiorata S9+ continuano a far parlare di sé. I due modelli sono stati accolti in modo molto favorevole dagli specialisti del settore, ma quale è stata la reazione da parte del pubblico consumer? La redazione di idealo ha confrontato i dati relativi alla serie ammiraglia del gigante sudcoreano e valutato l’indice di gradimento da parte del ...

Galaxy S9 e S9+ la recensione di Consumer Report li indica al top : Per Consumer Report i Galaxy S9 e S9+ scalano la classifica dei migliori smartphone da acquistare: ecco le motivazioni e i suoi punti di forza secondo i recensori.Sembra che per Consumer Report, la nota e storica rivista americana dedicata alla tecnologia, Samsung sia sul pezzo dato che i suoi recenti Galaxy S9 e S9+ hanno convinto i recensori americani.Infatti S9 e S9+ hanno scalato la classifica di Consumer Report tra i dispositivi ...

Recensione Samsung Galaxy S9+ : Minestra Riscaldata - Ma Comunque Buona : Ecco la nostra Recensione e prova completa di Samsung Galaxy S9+. Abbiamo provato il nuovo smartphone Samsung Galaxy S9+: ecco la nostra Recensione completa Finalmente siamo pronti per proporvi la Recensione di Samsung Galaxy S9+, attualmente uno dei migliori smartphone Android in commercio assieme a Huawei P20 Pro. Costa caro, carissimo, ma per fortuna online si trova […]

Samsung Galaxy fusione tra S9 ed S9+ è lo smartphone Android più potente : Per ora non ha ancora un nome, si conosce solo la sigla del nuovo smartphone Samsung appena certificato da TEENA, SM-8850 è la fusione del Samsung Galaxy S9 e del Samsung Galaxy S9 Plus. Il vero top di gamma 2018 della serie Samsung Galaxy sarà, con molta probabilità, venduto solo in Cina. Lo potremmo definire un Galaxy S9 Flat visto il design molto più simile ad iPhone X, del resto il display Super AMOLED di entrambi è prodotto da ...

Galaxy S9+ Mini con doppia fotocamera compare su TENAA!? : Una versione Mini del Galaxy S9+ con doppia fotocamera posteriore spostata sul lato sinistro della scocca compare nel database del sito di certificazione cinese TENAA!Forse di voi sapranno già che Samsung è abituata a lanciare varianti a volte uniche dei propri dispositivi mobili in Cina, rinominandoli con un appellativo e aggiungendo alcune novità rispetto alla versione originale.Oggi il sito di certificazione cinese TENAA, da considerarsi una ...

Galaxy S9 e S9+ con sensori camera Sony o Samsung? Ecco come scoprirlo : Il teardown dei Galaxy S9 e S9+ ha svelato che Samsung non utilizza su tutti i modelli solo sensori fotografici per la camera fatti in casa ISOCELL, ma monta pure sensori IMX di Sony: Ecco come scoprirlo.Quando comprerete un Samsung Galaxy S9 o un S9+ con doppia fotocamera posteriore c’è una possibilità che sul vostro nuovo smartphone top di gamma ci sia un sensore fotografico diverso rispetto ad un altro esemplare acquistabile nello ...

