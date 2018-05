Galaxy Note 9 | il design assomiglia molto al Note 8? L’immagine render ufficiosa

Secondo un’immagine render il Samsung Galaxy Note 9 assomiglierebbe al precedessore : Stando a un'immagine pubblicata da Ice Universe su Twitter, il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe vantare un design molto simile a quello del Samsung Galaxy Note 8 L'articolo Secondo un’immagine render il Samsung Galaxy Note 9 assomiglierebbe al precedessore proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note9 - Galaxy S10 e Galaxy X : uscita e specifiche (rumor) : L’azienda sudcoreana si prepara ad un fine 2018 e un inizio 2019 che probabilmente non dimenticheremo facilmente grazie all’introduzione di tre modelli che dovrebbero portare diverse novità tecnologiche a partire dal Samsung Galaxy Note9 che dovrebbe essere il primo device ad essere dotato di sensore di impronte digitali sotto il display. A seguire il lancio del Note sarà il modello del decennale, il Galaxy S10 che dovrebbe essere ...

Samsung Galaxy Note 8 - Mate 10 Lite e iPhone 6 nelle offerte Trony : prezzo dal 4 maggio : Saranno disponibili fino al prossimo 10 maggio, solo ed esclusivamente online, le nuove offerte Trony che tra gli altri device, consentiranno di acquistare un Samsung Galaxy Note 8, un Huawei Mate 10 Lite o un iPhone 6 a prezzo più basso rispetto a quelli che sono gli standard della famosissima catena. Proviamo ad analizzare pertanto le singole promozioni, in modo tale da capire se valga la pena procedere, oppure se è possibile individuare altre ...

Samsung Galaxy S9 : presto derby col Note 9 - le anticipazioni sull'atteso phablet : Samsung Galaxy S9 presto potrebbe avere un concorrente in casa. A lungo il dubbio è stato se preferirlo ad iPhone X, adesso però si aprono nuove prospettive perchè anche in questo 2018, come accade più o meno ogni anno a questo punto, ci si chiede se sia il caso di puntare sul top di gamma del colosso coreano o attendere che esca il suo nuovo phablet. Una scelta non facile, ma che potrebbe essere influenzata anche da aspetti che stanno ...

Più novità del previsto col Samsung Galaxy Note 9 : ecco in cosa si evolverà : Potrebbe non dispiacere affatto il Samsung Galaxy Note 9, stando alle ultime indiscrezioni divulgate dal sempre preparato Ice Universe su Twitter. Non si configurerà come una semplice evoluzione dell'attuale Note 8; il prossimo esponente del segmento phablet del colosso di Seul regalerà, stando a quanto suggerito dal leaker, una serie di novità davvero niente male, che terranno col fiato sospeso gli appassionati della linea (che aspettano ormai ...

Samsung Galaxy Note 9 con specifiche al top - fra cui una batteria da 3.850 mAh : Arrivano dalla Cina, dal noto leaker Ice Universe, alcune indiscrezioni relative a Samsung Galaxy Note 9, che dovrebbe avere una batteria più capiente e una nuova S Pen.

Galaxy Note 9 : le nuove funzionalità del successore del Galaxy Note 8 secondo rumors : secondo recenti rumors per il successore del Galaxy Note 8, il Galaxy Note 9, Samsung potrebbe aggiungere una serie di nuove funzionalità oltre alla batteria potenziata: i dettagli.Aumentano i rumors sul prossimo smartphone top di gamma il Galaxy Note 9, che si spera diventi il degno successore dell’attuale Galaxy Note 8.Di recente alcune voci di corridoio affermano che Samsung dovrebbe implementare una serie di nuove funzionalità e ...

Nuove informazioni su Samsung Galaxy S10 e sul lettore di impronte di Galaxy Note 9 : Scopriamo il nome in codice di Samsung Galaxy S10, alcune novità che potrebbe introdurre e il possibile funzionamento del lettore di impronte nello schermo di Samsung Galaxy Note 9.

LG registra il marchio 'Q Note' : al lavoro sul primo vero rivale dei Galaxy Note? : Nel corso dell' edizione 2011 dell'IFA di Berlino, Samsung stupì il mondo presentando Galaxy Note , uno smartphone dalle dimensioni , per l'epoca, ciclopiche e dotato di un dettaglio mai visto, destinato a dar vita ad una serie di grande successo: la S-Pen . Si ...

Samsung Galaxy Note 9 riceve la sua prima certificazione : Nonostante manchino ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Note 9, una certificazione cinese ci informa della sua esistenza.

Samsung Galaxy Note 9 : certificazione cinese conferma l’arrivo anticipato? : Samsung Galaxy Note 9 passa la certificazione dell’ente cinese, il CMIIT, sono le versioni SM-N9600 ed SM-N9608 destinate al mercato asiatico, ma che mettono una bella ipoteca sul possibile lancio ad agosto o addirittura a luglio dell’ammiraglia sudcoreana. Samsung Galaxy Note 9 passa certificazione cinese L’ipotesi di un arrivo anticipato del Note9 non sembra più cosi distante, i modelli SM-N9600 ed SM-N9608 hanno passato la ...

Galaxy Note 9 le prime certificazioni dalla Cina : due varianti in arrivo? : Due varianti del prossimo Samsung Galaxy Note 9 sono state certificate in questi giorni in Cina: primi segnali che l’azienda coreana sta correndo rapidamente per l’annuncio anticipato?Secondo alcune immagini che sono state pubblicate poche ore fa sembrerebbe che Samsung, almeno in Cina, lancerà due versioni del prossimo Galaxy Note 9, il successore dell’attuale Galaxy Note 8.Galaxy Note 9 certificato in Cina: disponibile in due ...

LG G5 SE riceve le patch di sicurezza di marzo in Italia - Samsung Galaxy Note 7 FE Android 8.0 Oreo in Asia : LG G5 SE riceve un aggiornamento di oltre 600 MB che contiene le patch di sicurezza di marzo 2018 in Italia. Intanto Samsung rilascia in Asia per Galaxy Note 7 FE il firmware basato su Android 8.0 Oreo