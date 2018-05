Food Art and Star | lo Chef Angelo Troiani e la showgirl Costanza Caracciolo insieme a

I francesi a caccia di startup nel Food e nella mobilità : Avete un'idea fantastica nel settore food o in quello della mobilità sostenibile, ma vi mancano i soldi per realizzarla? Non rassegnatevi: l'incubatore francesec TheCamp è pronto a supportarvi per far ...

Al via il 7 maggio il Summit internazionale sulla Food Innovation : l'acqua protagonista del dibattito tra start up - incubatori e opinion ... : ... leader tecnologico e ambientale nel settore agricolo; dall'India Dishq, che sfrutta la scienza alimentare e i dati per comprendere e prevedere le preferenze di gusto delle persone, mentre dall'...

Pegli Freestyle Show Salti acrobatici e street Food all'Arena degli Artisti : Presente anche la MTB School Bike4Fun che ha allestito una grande Pumptrack di oltre 30 metri con test ride e istruttori per intrattenimento e l'avvicinamento al mondo della bicicletta e del MTB. ...

Imprese : Unione artigiani - +10% aziende Food a Milano e in Brianza (3) : (AdnKronos) - Fra le categorie, nella città di Milano sono asporto e fast food a farla da padrone con il 49,7% delle attività (416), di cui ben 308 (74%) guidate da uno straniero. Ancora marcata la presenza italiana fra i panificatori (151 pari al 18% delle Imprese totali, mentre il comparto ne cont

Imprese : Unione artigiani - +10% aziende Food a Milano e in Brianza (2) : (AdnKronos) - A Milano città, dove sono presenti 404 ditte alimentari con a capo uno straniero (48% del totale), il 35% è guidato da un trentenne (30-39 anni) e il 31% da un quarantenne (40-49 anni). Fra gli italiani invece, prevalgono i cinquantenni con il 31%, seguiti dai quarantenni al 29%. Simil

Imprese : Unione artigiani - +10% aziende Food a Milano e in Brianza : Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Nel giro di dodici mesi, dal primo trimestre 2017 al primo trimestre 2018, nel territorio omogeneo che comprende Milano, Area metropolitana e Monza e Brianza le aziende legate al cibo sono cresciute di quasi il 10%. Sono 381 nel complesso le nuove realtà, secondo una ind

1° Edizione 'Grosseto Festival dello Street Food e dell'Artigianato' : Ali fatate, spettacoli di magia e bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie, fachirismo, equilibrismo, trampolieri e danze tribal. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, ...

Street-Food Borgosesia da oggi a martedì : Per i bambini saranno presenti gonfiabili, truccabimbi, spettacoli di magia e altro. I ragazzi potranno ballare e cantare con i concerti dal vivo. Gli adulti potranno girare tra gli stand per ...

Bologna - weekend all'aria aperta : finger Food in Bolognina - birre artigianali ai Giardini : Con un passo di danza potrete poi allungarvi nella vicina via Zamboni per assistere ai quattro spettacoli gratuiti in occasione della 'Giornata internazionale della danza' ambientati a Palazzo ...

Sansepolcro - partita la rassegna di gusto e arte 'Sansepolcro Food Street" : La loro cucina, infatti, sarà accompagnata anche da ben cinque spettacoli di flamenco ogni giorno, alle ore 11.30, 13.30, 17.30, 19.30 e 21.30. Ma non sarà solamente il gusto internazionale con ...

Un weekend tra gusto e arte - taglio del nastro per Sansepolcro Food Street : La loro cucina, infatti, sarà accompagnata anche da ben cinque spettacoli di flamenco ogni giorno, alle ore 11.30, 13.30, 17.30, 19.30 e 21.30. Ma non sarà solamente il gusto internazionale con le ...

La Stonehenge gonfiabile all'ombra dei grattacieli. La moda dell'arte fast Food : Salta, danza, gioca, ridi, scatta, posta, piroetta. L'arte al tempo dei riti social. Druidi, twitter e arti-star. L'opera esiste se c'è chi la fruisce. Altrimenti è soltanto un refolo di evento. Non c'...

Food Network sponsor e media partner di Taste of Milano : ... si rafforza il legame tra la prima piattaforma verticale dedicata al Food e il più grande e riconosciuto Network di manifestazioni enogastronomiche di alta qualità al mondo. La nona edizione di ...

Viaggi & Turismo - Singapore : due mesi all’insegna dell’arte e del Food : Si conferma ricco e variegato il calendario di appuntamenti che attira a Singapore migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Tra le capitali asiatiche più moderne e all’avanguardia, la Città del Leone offre infatti ogni mese iniziative ed eventi dedicati a tematiche diverse: Singapore è sempre la destinazione perfetta, qualunque sia la propria passione! Durante i mesi di aprile e maggio le parole d’ordine saranno arte e cucina. ...