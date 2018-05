Fisica quantistica | il videogioco-esperimento dà torto ad Einstein 

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) Dannoad Einstein i risultati del Big Bell Test, l’mondiale diche nel 2016 aveva coinvolto oltre 100.000 persone in tutto il mondo ‘armate’ di une 11 laboratori di, compresa l’università Sapienza di Roma. Pubblicati su Nature, i risultati chiariscono come atomi distanti interagiscono fra loro e contraddicono la visione del mondo di Einstein, che prevede un universo indipendente dalle osservazioni umane. “Einstein è tra i padri fondatori della meccanica, la teoria che descrive il comportamento della materia, al livello di atomi e particelle. Tuttavia non accettava tutti gli aspetti di questa teoria e riteneva che andasse sviluppata ulteriormente” ha detto all’ANSA il fisico Fabio Sciarrino, responsabile del Quantum Lab della Sapienza che ha preso parte al test. Secondo Einstein, ...