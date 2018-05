Fiorentina | Chiesa l' Europa? Ci crediamo

Roma - Monchi piomba su Chiesa : la Fiorentina chiede 40 milioni : Roma, Monchi piomba SU Chiesa- Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Roma sarebbe pronta a mettere le mani su Federico Chiesa. Primo timido sondaggio da parte della società giallorossa. La sensazione è che la Fiorentina non abbia alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore, ma tutto dipenderà dalla prossima finestra di mercato […] L'articolo Roma, Monchi piomba su Chiesa: la Fiorentina ...

Napoli - la strategia per Chiesa : tanti interessamenti - la Fiorentina... : Il nodo più grande, sul mercato, è quello relativo a Federico Chiesa . Dovrà essere il giocatore, in accordo con il padre, a fare chiarezza. Come scrive Il Corriere dello Sport , il calciatore piace in Italia come all'estero. E al Napoli . Tutti hanno una strategia. Valutazione: circa sessanta milioni di euro, magari con un ingaggio triplicato . A Firenze la certezza ...

La Fiorentina si schianta contro la Spal : 0-0 - Simeone e Chiesa spreconi : È terminata 0-0 Fiorentina-Spal, gara valida per la 32/a giornata di Serie A. I toscani salgono così a 51 punti, mentre gli emiliani avanzano a 28.

Fiorentina-Spal 0-0 : Simeone e Chiesa sprecano : La Fiorentina, dopo sei vittorie di fila, voleva la settima. Ma non è arrivata. merito dell'organizzazione della Spal di Semplici che difende con ordine e sa ripartire in velocità con Lazzari, Costa e ...

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Spal? E' una partita importantissima» : FIRENZE - Sei vittorie di fila e la voglia di non fermarsi. Federico Chiesa e Nikola Milenkovic hanno partecipato a una sessione di autografi presso il Fiorentina store Duomo. L'attaccante si scalda, ...

Fiorentina - Pioli : 'Stiamo dando tutto. Chiesa? Non conosco il futuro' : L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport : 'Della Fiorentina dell'anno scorso sono rimasti pochi giocatori. L'obiettivo è gettare le basi per costruire una squadra migliore in futuro, ora cerchiamo di portare a casa il massimo. Io ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Roma motivata. Chiesa? Ci mancherà» : FIRENZE - Out Chiesa , squalificato, e gli infortunati Badelj e Thereau. La Fiorentina è in emergenza ma si presenta nella tana della Roma con una striscia di 5 vittorie di fila. Così Stefano Pioli in ...

Napoli - super offerta per Chiesa : la Fiorentina fa ancora muro : Secondo quanto riportato da Rai Sport , in settimana il Napoli ha riprovato nuovamente l'assalto alla Fiorentina per Federico Chiesa . Sarebbe stata presentata un'offerta importante, intorno ai 40 milioni di euro per il giovane ...

Fiorentina - no a una grossa offerta per Chiesa : Federico Chiesa al momento non è considerato cedibile dalla Fiorentina. Anzi, secondo Rai Sport , una grossa offerta da parte del Napoli è stata fermamente rifiutata dal presidente Della Valle in queste settimane.

Serie A Fiorentina - Pioli : «Chiesa ha un grande avvenire» : FIRENZE - "Abbiamo un grande spirito di gruppo. Vogliamo sempre dare il massimo, in ogni incontro. Questa è una bella dote. Ho a disposizione un buon gruppo" . Il tecnico della Fiorentina , Stefano ...

Fiorentina - Pioli : 'Europa League? Altri sono più attrezzati. Chiesa un grande. Io ct? Meglio Ranieri o Ancelotti' : Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , ha parlato a Premium Sport dopo il 2-0 al Crotone: 'C'è un grande spirito di gruppo e la volontà di dare il massimo ogni partita. E una buona qualità: ho a disposizione buoni giocatori. Simeone? Inevitabile che un ...

Serie A - Fiorentina-Crotone 2-0 : Simeone e Chiesa fanno volare la Viola : Prima l'omaggio a Mondonico, poi il gol lampo che spiana alla Fiorentina la strada per la quarta vittoria consecutiva. Per Pioli, per cui forse adesso la parola "Europa" non sarà più un tabù, decisive ...

Diretta/ Fiorentina Crotone (risultato live 2-0) streaming video e tv : raddoppia Chiesa! : Diretta Fiorentina Crotone streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campo al Franchi nella 30^ giornata di Serie A, oggi 31 marzo(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:20:00 GMT)

Fiorentina - Corvino : 'Chiesa nel futuro viola - a Badelj per rimanere manca...' : Il Direttore Generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha rilasciato un'intervista a Rai Sport , diffusa da Repubblica.it : 'Chiesa è un prodotto del nostro settore giovanile emerso dopo tanto lavoro visto che riteniamo quest'ultimo il serbatoio fondamentale per la nostra prima squadra. ...