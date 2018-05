Finale Coppa Italia | caos a Roma | 1 arresto e 6 denunce

calcioweb.eu

(Di giovedì 10 maggio 2018) 70.000 euro di sanzioni amministrative per commercio abusivo di generi alimentari , tre persone denunciate per aver contravvenuto al divieto di somministrazione di bevande alcoliche, tre per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio dalla città di. Centinaia le bottiglie di birra sequestrate sia in vetro che in plastica. Sono questi i risultati dei controlli eseguiti dagli agenti della polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale impiegati in occasione delladiJuventus Milan per garantire il rispetto dell’Ordinanza Prefettizia oltre che per contrastare il bagarinaggio e l’abusivismo commerciale. Convalidato l’del cittadino di origine campana avvenuto durante i servizi preventivi di ieri: foglio di via per due anni e inasprimento del Daspo con obbligo di firma durante gli Internazionali di tennis queste le ...