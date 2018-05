Figliomeni-Catalano FDI | Casetta Mattei al buio da febbraio

romadailynews

(Di giovedì 10 maggio 2018) Roma – Francesco, consigliere di Roma Capitale e Daniele, consigliere del Municipio Roma XI, hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni “Il 15appena trascorso, sulla pagina facebook del movimento 5 stelle del Municipio XI, si può ancora leggere un post della consigliera Sappia. Post che annunciava la risoluzione del problema dell’illuminazione pubblica in Via dei Mazzanti e Via dei Tani, nel quartiere. Dopo la figuraccia su Rai 1 a “La Vita in Diretta’ e la raccolta firme che allegammo anche al verbale della Commissione Trasparenza Capitolina, si era giunti con fatica al tanto atteso annuncio”. “Certo il fatto che si era a soli 15 giorni dal voto faceva riflettere sulla tempistica. Ma nessuno avrebbe mai immaginato che ancora oggi la situazione non sarebbe stata risolta. I cittadini sono ...