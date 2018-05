Figc | Gravina a Malagò | non siamo ribelli

Figc : incontro Gravina-Fabbricini : “Assemblea elettiva entro fine luglio? Un passaggio obbligato se ci sono i presupposti di compattezza su governance e programma”. Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, al suo arrivo nella sede della Figc per l’ incontro con il commissario Roberto Fabbricini. “Mettere insieme tutte le componenti ed essere tutti d’accordo su una piattaforma comune e un unico programma è un elemento di grande ...

Gravina : “elezioni Figc entro maggio” : “Quando ci sarà la richiesta ufficiale per l’assemblea elettiva? Spero entro fine maggio”. Lo dice il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, dopo l’incontro con il commissario della Figc Roberto Fabbricini, nel corso del quale si è parlato anche del tentativo di alcune componenti (Lega Pro, Lnd e Aic, ndr), di trovare l’accordo su un nome per la presidenza federale in modo da procedere alla richiesta formale ...