Figc | Malagò | Serie A va coinvolta

Malagò : 'Figc? La Serie A deve essere rappresentata' : Ci siamo salutati, peraltro all'Olimpico c'era una formidabile trasversalita' politica e un colpo d'occhio che e' stato uno spot per il nostro calcio'.

Figc - Malagò : 'Sbagliato candidare Abete senza Lega di A'. Sibilia : 'Anche a gennaio c'era il commissario' : 'Dare giudizi sulla persona sarebbe ineLegante. Mi sento però di dire che questa è una candidatura che non tiene conto minimamente delle indicazioni della Serie A, il motore finanziario di tutto il ...

Malagò : “settore femminile a Figc è cosa di buonsenso” : “Il calcio femminile alla Figc? Non si tratta di essere contro qualcuno, mi sembra solo un discorso di buonsenso. Tra l’altro è richiesto da quelle società che già fanno il campionato o che vogliono farlo solo con garanzie e che altrimenti non investirebbero”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, soffermandosi a margine della Giunta sulla posizione polemica della Lega dilettanti guidata da Cosimo Sibilia in ...

Malagò : tempistiche commissariamento Figc sicuramente più lunghe : Roma – A seguire le parole di Giovanni Malagò. Il presidente del Coni ha parlato al termine della Giunta nazionale, svolta stamattina al Foro Italico a Roma. Per il commissariamento della Figc, che dovrebbe scadere alla fine di luglio, “credo che la tempistica sarà sicuramente più lunga. Anche perché la Federcalcio è stata commissariata per un motivo preciso. Ovvero per il fatto che non si sia riusciti a esprimere un presidente. In ...