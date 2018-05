Fiduciosi ma non troppo

Tottenham - Pochettino Siamo Fiduciosi - la Juve non è solo Higuain : Nella Juve ntus c'è ottimismo per il recupero di Higuain , ma Pochettino teme tutti i bianconeri: 'Credo sia fra i migliori attaccanti al mondo assieme a Kane - aggiunge - Lo abbiamo già affrontato e ...

Juventus - Allegri : 'Higuain non convocato - ma Fiduciosi per Londra. Gioca Dybala'. : VINOVO , TO, - Fuori Higuain, dentro Dybala. Londra può attendere, perché la Lazio fa paura. 'Domani sarà un passaggio determinante per il nostro campionato' dice Allegri alla vigilia, rievocando le ...