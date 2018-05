Festival di Cannes 2018 Le pellicole più attese e la programmazione speciale di Sky

Festival di Cannes 2018/ Lezioni di piano - i 25 anni di una Palma d'oro al vero cinema : Il Festival di Cannes di 25 anni fa venne vinto, ex aequo con Addio mia concubina di Chen Kaig, dal film di Jane Campion. Ce ne parla LEONARDO LOCATELLI(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:11:00 GMT)SFOOTING/ Il concerto del Primo Maggio? Un evento canoro... degno di minzione!, dei ComicastriERMANNO OLMI/ La ricerca di un abbraccio all'uomo nel suo cinema, di E. Rauco

Patricia Contreras fuori di seno al Festival di Cannes : E' la seconda volta per Patricia Contreras, che dopo lo slip mostrato a Venezia 74 a Cannes 2018 ha pensato bene di puntare sul décolleté. Famosa nello...

Zegna veste l'attore Javier Bardem al Festival di Cannes : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Zegna veste l'attore Javier ...

Sky Cinema celebra il Festival di Cannes con programmazione dedicata : Fino a sabato 19 maggio, in occasione della 71ª edizione del Festival di Cannes, Sky Cinema Cult HD propone, in prima e in seconda serata, la programmazione dedicata Cannes Cannes con i più importanti film premiati nelle edizioni precedenti. Spiccano le due prime visioni esclusive: giovedì 10 maggio alle 21.00 va in onda IO, DANIEL BLAKE (Palma d’oro 2016), il ribelle e commovente film diretto da Ken Loach (Il vento che accarezza ...

Cannes 2018 : Cate Blanchett e Scorsese aprono il Festival del Cinema : Il sottotema di quest'anno è l'empowerment delle donne e il gap di genere nel mondo dello spettacolo. Niente slogan, spille o dichiarazioni femministe però, il movimento non influenzerà il concorso. ...

Festival di Cannes 2018 - Cate Blanchett/ Charlotte Casiraghi incanta tutti con un look casual : Cate Blanchett, presidente della giuria del Festival di Cannes 2018, presenza la kermesse caratterizzata dalle proteste dei movimenti #MeToo e Time's Up. I film imperdibili.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:47:00 GMT)

Cannes - su Sky tornano i capolavori premiati al Festival. Si parte con “Io - Daniel Blake” di Ken Loach : Per la 71esima edizione del Festival di Cannes (8-19 maggio), Sky Cinema Cult HD propone, in prima e in seconda serata, i film premiati nelle passate edizioni. In esclusiva, giovedì 10 maggio alle 21, ci sarà “Io, Daniel Blake” di Ken Loach (Palma d’oro 2016), mentre mercoledì 16 sarà la volta della commedia di Maren Ade, “Vi presento Toni Erdmann” (Premio Fipresci 2016). Tra gli altri: “Taxi Driver”, ...

Festival di Cannes - abbiamo chiamato (senza successo) il numero anti molestie : Il Festival di Cannes si è aperto all’insegna del movimento #Metoo, e tra dichiarazioni ufficiali e comunicati stampa, a chi passeggia per la Croisette, o partecipa alle proiezioni, viene consegnato un cartoncino che invita, in caso di esperienze spiacevoli, a telefonare a un numero anti molestie. Come potete vedere dalle foto (sopra e sotto), i cartoncini parlano chiaro: “Si esige un comportamento corretto“, e sul retro: “Le ...

Perché il Festival di Cannes ama Javier Bardem (e non è il solo) : Con Everybody knows, Javier Bardem è in concorso a Cannes per la quarta volta aspirando alla sua seconda palma d’oro per il miglior attore (vinta per ora nel 2010 con Biutiful, primo grande successo internazionale di Innaritu). Precedentemente c’erano stati Il tuo ultimo sguardo (2016) e un’altra pietra miliare della sua filmografia, Non è un paese per vecchi (2007). Per non parlare degli applausi ricevuti fuori concorso anche ...

Festival di Cannes all’insegna di #metoo con un numero verde anti molestie : Il Festival delle polemiche ha finalmente aperto i battenti, e la giornata di ieri, almeno fino alla prima proiezione ufficiale, ha visto giornalisti e addetti ai lavori vagare senza una meta precisa, intenti più che altro a capire le nuove regole. Delle proiezioni per la stampa, che non saranno più prima della proiezione di gala, già sapete e forse nemmeno vi interessa granché (ma ecco spiegato perché su qualche quotidiano potrebbe capitare di ...

Festival DI CANNES 2018 - CATE BLANCHETT/ I film da non perdere : Todos los Saben in cima alle preferenze : CATE BLANCHETT, presidente della giuria del FESTIVAL di CANNES 2018, presenza la kermesse caratterizzata dalle proteste dei movimenti #MeToo e Time's Up. I film imperdibili.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:38:00 GMT)

“Ha avuto un ictus!”. Cinema sotto choc - paura per il regista. Era attesissimo al Festival di Cannes - poi la notizia : paura nel mondo del Cinema. La notizia è trapelata solamente nelle ultime ore, a poche ore dal via del Festival di Cannes dove avrebbe dovuto avere un ruolo di primo piano. Secondo quanto riportano diversi media il regista sarebbe stato colpito da ictus e tutt’ora sarebbe ricoverato in un ospedale londinese. Americano naturalizzato britannico, regista di «L’esercito delle 12 scimmi», «paura e delirio a Las Vegas», «Monty Phython e ...

Festival di Cannes 2018 : una parata di stelle durante la cerimonia d'apertura. Foto - Best Movie : ... ieri sera, si è ufficialmente aperto il Festival di Cannes 2018 , e come potete ben immaginare, a calcare il tappetto rosso dell'evento sono state alcune delle star più rinomate del mondo. Presenti, ...

Pizzi - trasparenze - scollature - spacchi e abiti da sogno : il Festival di Cannes comincia in bellezza : Ci sono Penelope Cruz e Cate Blanchett. Ma anche Kristen Stewart e Giorgia May Jagger. Il primo red carpet del Festival del cinema di Cannes comincia in bellezza. Tra Pizzi, trasparenza, scollature ...