Fan Caraoke anticipazioni del 10 maggio | gli ospiti della puntata

Fan Caraoke con Cristina D’Avena e Alessio Bernabei il 2 maggio su Rai2 : tutti gli ospiti : Fan Caraoke con Cristina D'Avena stasera, mercoledì 2 maggio, alle 23.40 su Rai2. A guidare l'audio di Fan Caraoke c'è il conduttore Andrea Perroni (attore, comico e conduttore radiofonico italiano); a bordo la regina delle sigle dei cartoni animati con una serie di altri ospiti musicali e non. Cristina D'Avena si racconterà. Aneddoti della sua vita e della sua carriera, unitamente alle canzoni che l'hanno resa celebre relative ai migliori ...

Fan Caraoke diverte gli ospiti più che il pubblico : Lodigiani in pole - Perroni guida bene : ...

Fan-Caraoke si ricicla su Rai2. Arrivano Andrea Perroni - Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas – Tutti gli ospiti : Gigi e Ross con Andrea Perrone Edizione rinnovata per Fan-Caraoke. Dopo un’annata poco esaltante per ascolti e contenuti, il programma passa da Rai1 – dove era stato annunciato al sabato pomeriggio - a Rai2, cambia conduttore e non solo. Via Giampaolo Morelli, da stasera alle 23.20 a bordo dell’auto canterina sale il comico Andrea Perroni, visto a Zelig e Colorado. Andrea sarà affiancato da Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas. La ...

Fan Caraoke - prima puntata in diretta : ospiti Gigi e Ross : Fan Caraoke ci riprova: dopo un primo esperimento tra il 2016 e il 2017 su Rai 1 con Giampaolo Morelli e Giulia Valentina, il programma torna in onda nella seconda serata di Rai 2 con un nuovo set di conduttori, che diventano ben tre. Il 'leader' è Andrea Perroni, affiancato da Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas: a loro il compito di 'facilitare' l'incontro dei vip con i loro fans, che dovranno però combattere per poter conoscere i propri ...

Andrea Perroni a Blogo : "Fan Caraoke - il mio late night on the road. Assente dalla tv da 4 anni - per stare fermo serve coraggio" : "Ormai è uno sport nazionale criticare prima ancora di vedere. È vero che il format di Fan Caraoke è Carpool karaoke con James Corden, è vero quindi che è stato già visto, ma se per questo il primo format in auto è Milano-Roma negli anni Novanta. I leoni da tastiera scrivono 'format americano in salsa italica', io rispondo che le salse italiche hanno sempre battuto quelle americane, basti pensare al pesto e alla barbecue. La tv è piena di ...

Cercasi erede di Fiorello - la Rai punta su Andrea Perroni : 'Vado in tv con Fan Caraoke' : Tutti cercano Fiorello, tutti lo tirano per la giacchetta. E ogni tv farebbe carte false per mandarlo in onda. Ma lo showman siciliano sa gestirsi bene e spesso non cede alla tentazione delle ...

Cercasi erede di Fiorello. La Rai punta su Andrea Perroni : «Vado in tv con Fan Caraoke» : di Marco Castoro Tutti cercano Fiorello , tutti lo tirano per la giacchetta. E ogni tv farebbe carte false per mandarlo in onda. Ma lo showman siciliano sa gestirsi bene e spesso non cede alla ...

Torna il Fan Caraoke su Rai 2 - Alvaro Soler e Cristina D’Avena tra i primi ospiti : Torna il Fan Caraoke su Rai 2, l'appuntamento on the road con i volti della musica e dello spettacolo italiano! Al via da mercoledì 25 aprile 2018 la nuova edizione di Fan Caraoke, con tanti nuovi ospiti e fan che desiderano incontrare il proprio beniamino. L'appuntamento è in programma in seconda serata di Rai Due, e rispetto all'edizione precedente è condotto da Andrea Perroni, Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas, che vanno a sostituire ...