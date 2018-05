Falcone : PalermoChiamaItalia - commemorazioni dedicate agli agenti delle scorte : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – Saranno dedicate agli uomini e alle donne delle scorte, eroi silenziosi che rischiano quotidianamente la vita per proteggere servitori dello Stato come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le commemorazioni per il 26esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Nel nome di questi ‘angeli custodi’ del passato e del presente si svolgeranno tutte le iniziative promosse ...

Falcone : PalermoChiamaItalia - commemorazioni dedicate agli agenti delle scorte (2) : (AdnKronos) – Le celebrazioni ufficiali nell’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo, le iniziative nelle piazze e nelle scuole della città, i due cortei pomeridiani che il 23 pomeriggio confluiranno sotto l’albero intitolato a Falcone, in via Notarbartolo, saranno il cuore pulsante di #PalermoChiamaItalia, manifestazione per commemorare i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e le donne e gli ...