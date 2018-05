Falck Renewables - in crescita tutti gli indicatori economici : Ricavi a 92,1 milioni di euro , +18,9%, rispetto a 77,5 milioni del primo trimestre del 2017; EBITDA a 54,8 milioni di euro , +21,0%, rispetto a 45,3 milioni del primo trimestre del 2017; Risultato ...

Piazza Affari : in acquisto Falck Renewables : Seduta decisamente positiva per la società attiva nella green economy , che tratta in rialzo del 4,43%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Falck Renewables evidenzia un andamento ...

Seduta difficile per Falck Renewables : Ribasso scomposto per la società attiva nella green economy , che esibisce una perdita secca del 2,48% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la ...

Falck Renewables in rialzo complice un upgrade : Teleborsa, - Seduta decisamente positiva per Falck Renewables , che tratta in rialzo del 4,91%. A fare da assist alle azioni, contribuisce la revisione al rialzo del giudizio da parte di Kepler ...

