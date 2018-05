Facebook | in arrivo il mini sondaggio sulla serietà dei media | il rewind dei Live | e lo

Facebook a pagamento : le possibili novità in arrivo per gli utenti Video : Versione a pagamento di Facebook? Sembrerebbe di si. Le ultime indiscrezioni sul social network [Video] più usato in tutto il mondo, riguarderebbero la potenziale possibilita' di una nuova formula, della piattaforma in rete, senza inserzioni pubblicitarie ma, a quanto pare, a pagamento per gli utenti che potrebbero preferire questo nuovo tipo di formula. Facebook: le possibili novita' in arrivo per gli utenti Questa volta non si tratterebbe ...

Facebook e Instagram : grosse novità in arrivo : Facebook ha deciso di puntare al nostro cuore. È in arrivo un nuovo servizio dedicato completamente al dating, l'obiettivo è quello di creare una solida alternativa a Tinder, la più famosa applicazione per incontri online. Un'altra miglioria che arriverà sulla piattaforma di condivisione sarà legata alle impostazioni sulla privacy, in particolare si potrà avere maggior controllo delle informazioni che mettiamo a disposizione del social più ...

Facebook Messenger in arrivo un restyling completo e un tema Dark : Secondo quanto è stato riportato da una recente conferenza stampa Facebook Messenger subirà in futuro un importante restyling e sarà introdotto pure un tema Dark: i dettagli.Sembra che in casa Facebook l’applicazione Messenger sia sotto la lente d’ingrandimento: infatti l’app di messaggistica istantanea tra le più utilizzate al mondo non è certo considerata da molti utenti tra le più leggere e preformanti in assoluto.Nonostante ...

Facebook - COME CAMBIA PER GLI EUROPEI/ Novità in arrivo - mega-premi per chi usa i dati degli utenti : FACEBOOK, COME CAMBIA per gli EUROPEI: dai dati personali al riconoscimento facciale, ecco le Novità. Il social network si adegua al Regolamento europeo sulla protezione della privacy(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 00:30:00 GMT)

Il Napoli è sempre più internazionale : in arrivo account Facebook in arabo : Napoli Facebook arabo. I social network sno ormai diventati uno strumento indispensabile per comunicare con i tifosi anche per le squadre di calcio. Il Napoli ha deciso così di proseguire il suo processo di internazionalizzazione utilizzando una nuova lingua: l’arabo. Ad annunciare l’importante novità è la società azzurra attraverso un comunicato apparso sul sito web […] L'articolo Il Napoli è sempre più internazionale: in ...

Facebook : in arrivo una notifica particolare sulla privacy : Oggi, lunedì 9 aprile, tutti i 2,2 miliardi di utenti di Facebook riceveranno una notifica intitolata "Protezione delle informazioni". Se si è uno degli 87 milioni di utenti i cui dati sono stati condivisi in modo improprio con Cambridge Analytica, la tua notifica avrà una scheda chiamata "Vedi come sei interessato". Se invece i dati non sono stati condivisi in modo improprio, comunicherà semplicemente "Vai all'app e siti web". La differenza tra ...

Facebook pronta a sospendere altre società di data analysis. In arrivo due giorni di audizioni per Zuckerberg al Congresso Usa : I prossimi giorni comunque saranno particolarmente intensi per Mark Zuckereberg che dovrà testimoniare al Congresso Usa in due audizioni che saranno trasmesse in diretta streaming con al centro le ...

Facebook e l'ombra del Russiagate. Regole Ue in arrivo : Big data e privacy, sono bastate queste due parole a far tremare la Silicon Valley. Dopo lo scandalo Cambridge Analytics il mea culpa di Mark Zuckerberg non basta, così il colosso social corre ai ...

Facebook Live - in arrivo le dirette streaming dei giochi : ... Facebook ha presentato il kit di sviluppo che le software house potranno utilizzare per implementare la diretta streaming nei loro videogiochi . L'azienda di Mountain View sta lavorando su questo ...

Last Day of June è in arrivo questa settimana per Nintendo Switch e Facebook Gameroom : Last Day of June, il titolo di 505 Games e Ovosonico recensito sulle nostre pagine, sarà rilasciato questa settimana per Nintendo Switch e Facebook Gameroom al prezzo di €19,99. questa toccante storia interattiva, che celebra la bellezza della vita e dell'amore contrapponendola all'amarezza della perdita, è stata realizzata da un team composto da diverse personalità straordinarie come il visionario Game Director Massimo Guarini, il ...