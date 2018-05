Faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini alla Camera | Clima positivo

Governo - Salvini a bocca cucita dopo l’incontro con Di Maio. Un passante : “Ce la Facciamo?” e lui : “Certo” : Soltanto uno scambio di battute con un passante, ma ancora silenzio sui temi del contratto di Governo e sul nome per la guida dell’eventuale esecutivo. Al termine dell’incontro con il capo politico del M5s Luigi Di Maio, il segretario Salvini ha lasciato la Camera dei deputati. “Ce la facciamo?”, gli ha chiesto un passante, al termine dell’incontro, durato circa due ore. “Certo”, ha replicato Salvini. E ...

Studente prende a pugni in Faccia un professore perché lo ha sgridato : Una notizia sconvolgente ancora dalla scuola, quella di un giovane che prende a pugni in faccia il professore che ha "osato" rimproverarlo davanti a tutti. Si tratta solo di uno degli avvenimenti in cui il professore, incaricato non solo di istruire gli alunni ma anche di contribuire all'insegnamento della loro educazione, diventa vittima di bullismo ed aggressività da parte dei ragazzi dai quali dovrebbe ricevere rispetto. Un argomento sempre ...

Berlusconi : «Che Facciano - se ne sono capaci». I tormenti del leader di FI : La domanda resta inevasa, e anche questa è una novita della politica ai tempi della Terza Repubblica, nonostante il governo giallo-verde sia ancora da fare. Salvini deve riuscire a convincere Di Maio ...

Serie B - in Pro Vercelli-Unicusano Ternana un Faccia a Faccia da brividi : Serie B, sfida nella sfida in Pro Vercelli-Unicusano Ternana . Sono solo otto le formazioni di B che quest'anno non hanno esonerato il proprio allenatore. Su 22 partecipanti, è davvero poco. Non ...

Trattativa Lega-M5s - Martina 'Noi alternativa a deriva populista'. Cuperlo 'Chi auspicava questo esito si Faccia domande' : ROMA - 'Non vedo l'ora che giuri un governo Di Maio-Salvini. In questa legislatura staremo all'opposizione'. Era il 30 marzo quando il renziano Andrea Marcucci , neo capogruppo Pd al Senato, chiarì la ...

Macerata - Faccia a Faccia con le vittime per Traini : L'avvocato di Traini: "È un gigante buono, non è xenofobo". I legali dei migranti: "Contestare atto terroristico"

"Se mi metti una nota - chiamo mio padre che è un pugile e ti spacca la Faccia" : "Se mi metti una nota, chiamo mio padre che è un pugile e ti spacca la faccia. Ti conviene non farlo", sarebbe stata questa la minaccia rivolta da uno studente di in un istituto tecnico in provincia di Bologna...

Faccia da mostro - il gip dissequestra i beni di Giovanni Aiello contro il parere della procura : “Potevano essere prove” : A quasi un anno dalla morte di Giovanni Aiello, il gip di Reggio Calabria Natina Pratticò ha disposto il dissequestro dei suoi due appartamenti, dei cellulari, della barca da pesca, dell’auto e della moto. La notizia è stata pubblicata stamattina sulla Gazzetta del Sud. L’ex poliziotto Aiello era accusato di essere Faccia da mostro, il killer con il tesserino dei servizi segreti accusato da citato da diversi pentiti. Lo Accusato di avere ...

Cremona - capotreno aggredito in stazione : calci e pugni in Faccia : Il controllore di un treno arrivato stasera alla stazione di Cremona e' stato aggredito a pugni e calci. A picchiare il ferroviere sarebbe stato un pizzaiolo cremonese la cui moglie aveva discusso ...

Faccia a Faccia Salvini-Di Maio. Chieste ancora 24 ore per l'accordo : È in corso alla Camera in questi minuti un nuovo incontro fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Lo rivelano fonti del Carroccio. Nelle ultime ore sono arrivati primi concreti segnali di svolta sulla possibilità di far nascere un Governo fra M5S e Lega. Silvio Berlusconi è infatti tentato di fare quel passo di lato per consentire la formazione di un esecutivo e scongiurare il voto nei prossimi mesi.Dal Quirinale attendono ...

Addio ai biglietti dei concerti cartacei - arriva il riconoscimento Facciale : come funziona : I biglietti dei concerti cartacei verranno presto sostituiti dal riconoscimento facciale. Ai fan, all'ingresso degli eventi, non verrà più chiesto di mostrare i biglietti dei concerti acquistati bensì verrà chiesto di mostrare il volto. A quel punto, una speciale tecnologia sarà in grado di riconoscere i tratti somatici della persona all'ingresso per individuare il suo acquisto ed, eventualmente, dare il via libera al passaggio oppure ...

Al Bano contro il gossip (di nuovo) : "È una schifezza umana - che si Facciano i ca**i loro" : Al Bano usa il gossip o il gossip usa Al Bano? Bella domanda. Da anni le vicende di Cellino San Marco occupano pagine di giornali, copertine e spazi televisivi. Non che i suoi protagonisti si risparmino tra riferimenti social, provocazioni, interviste e interventi in trasmissioni televisive. Tant'è che la situazione potrebbe essere sfuggita di mano al Carrisi che ora attacca con durezza il mondo del gossip: "Non si chiama più gossip, si ...

Governo - Renzi : “Di Maio e Salvini? Si amano - ma le famiglie non sono d’accordo. Si Facciano vedere da uno bravo” : “Di Maio e Salvini? I due si amano, ma le loro famiglie non sono d’accordo”. E’ la stoccata ironica pronunciata a Dimartedì (La7) dall’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rispettivamente ai leader del M5s e della Lega. E aggiunge: “Il Pd e il centrosinistra dovrà fare campagna elettorale sulla logica della responsabilità contro i campioni mondiali delle promesse. Di Maio e Salvini, in questo senso, sono stati bravissimi. Hanno fatto un sacco di ...

Calci e pugni in Faccia - capotreno aggredito in stazione : Ancora un episodio di violenza alla stazione dei treni. Vittima dell'aggressione un capotreno di 54 anni in servizio sul convoglio partito martedì alle 18.20 da Milano Centrale e arrivato alle 19.30 ...