F1 - GP Spagna 2018 in tv : gli orari e il programma del fine settimana. La guida su Sky e TV8 : Primo weekend europeo per il Circus della F1. A Barcellona va in scena il GP di Spagna. È Lewis Hamilton a presentarsi come leader del Mondiale, dopo la fortunosa vittoria di Baku. Sebastian Vettel insegue ed è chiamato a riscattare il deludente quarto posto in Azerbaijan. Tanto ci si aspetta anche da Valtteri Bottas, già protagonista nell’ultima gara, e da Kimi Raikkonen, comunque sul podio. Soprattutto, i due Red Bull tornano in pista ...

Mondiale F1 2018 GP Spagna a Barcellona : gli orari TV su Sky e TV8 : ...00-12:30 Prove libere 1 , diretta su Sky Sport F1, 15:00-16:30 Prove libere 2 , diretta su Sky Sport F1, Sabato 12 maggio 2018 12:00-13:00 Prove libere 3 , diretta su Sky Sport F1, 15:00-16:00 ...

F1 - Mondiale 2018 : le 5 risposte che dovrà darci il Gran Premio di Spagna : Il Mondiale di Formula Uno 2018 sbarca a Barcellona in vista del Gran Premio di Spagna, una tappa storica ed importante del Mondiale. Sul tracciato catalano, dove si sono disputati anche i test pre-stagionali, capiremo molto a riguardo del prosieguo della stagione e saranno da analizzare diversi punti di interesse. Andiamo ad analizzare i più importanti. 1) Hamilton è migliore di Vettel come pilota? Questa sarà la domanda sulla quale ruoterà ...

Calcio femminile - Europei Under17 2018 : Italia-Spagna 0-0 - le azzurrine pareggiano all’esordio contro le forti iberiche : La Nazionale Under17 di Calcio femminile di Massimo Migliorini ha fatto il proprio esordio negli Europei di categoria, che oggi hanno preso il via in Lituania. Le azzurrine hanno affrontato la fortissima Spagna, finalista nella passata edizione e vincitrice di tre titoli continentali, ottenendo un pareggio a reti bianche (0-0) da accogliere il sorriso, tenendo conto della forza delle avversarie. Un incontro giocato a viso aperto dalle nostre ...

F1 - GP Spagna 2018 : su che canale vederlo in tv? Il palinsesto completo su Sky e TV8. Orari e programmi di dirette e differite : Dall’11 al 13 maggio il Circus della Formula Uno riprende ad esibirsi sui circuiti di tutto il mondo. Nel prossimo weekend sarà la volta della Spagna, sulla pista del Montmeló. Un tracciato conosciutissimo dai team, sede dei test invernali a precedere l’inizio del campionato. Si torna a gareggiare dopo il rocambolesco GP di Azerbaijan, a Baku, dove è stato Lewis Hamilton, quasi per caso, a trionfare. Una corsa molto particolare, ...

Formula 1 2018 - GP Spagna. La Ferrari è un riferimento per tutti : Ferrari davanti, Mercedes insegue ma non sono attesi sviluppi La Ferrari è la monoposto che in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere la vettura migliore scalzando, dopo diverse stagioni, ...

F1 - GP Spagna 2018 : strategie opposte per Ferrari e Mercedes. Gomme modificate al Montmeló : Il Circus della Formula Uno è pronto per esibirsi in occasione del quinto round del Mondiale 2018. Dopo il rocambolesco GP di Azerbaijan, sul tracciato cittadino super veloce di Baku, è il turno del Montmeló (Spagna). Su questo circuito, sede anche dei test invernali, le squadre sono solite modificare sensibilmente le monoposto e chi riesce ad adattarsi alle caratteristiche della pista catalana, spesso, è veloce anche altrove. 4.655 km con tre ...

F1 - GP Spagna 2018 : Kimi Raikkonen - un avvio di Mondiale incoraggiante. Ma quanti errori… : Il Mondiale 2018 sarà l’ultimo di Kimi Raikkonen che andrà, dunque, a chiudere la sua illustre carriera e la sua avventura in Ferrari. Ma sarà davvero così? Lo si dice da anni, ma “Ice Man” non sembra proprio intenzionato a lasciare volante e sedile ad un sostituto nè, tantomeno, ad appendere casco e guanti al chiodo. Come se non bastasse, poi, questo primo scorcio di campionato ha visto il finlandese in ottima forma e, ...

Formula 1 - Gp Spagna 2018/ Gli orari della diretta tv su Sky e della differita su TV8 : Formula 1, Gp Spagna 2018, gli orari della diretta tv su Sky e della differita su TV8: il prossimo weekend torna la F1 con il suo primo appuntamento nel Vecchio Continente, in Catalogna(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 15:16:00 GMT)

F1 - GP Spagna 2018 : Max Verstappen alla ricerca di una gara…normale : Il quinto appuntamento del Mondiale 2018 di F1 è ormai alle porte. Il Circus fa rotta verso la Spagna, sulla pista del Montmeló. C’è grande attesa per questo weekend in quanto le scuderie, verosimilmente, si presenteranno con vetture modificate. In Catalogna, infatti, è tradizione che i team intervengano sensibilmente sulle monoposto per proiettarsi al meglio al resto dell’annata. La pista iberica è completa ed è conosciuta da tutti ...

F1 Spagna 2018 : orario differita su TV8 Video : Domenica 13 maggio si correra' il Gran Premio di F1 Spagna 2018, quinta prova del Mondiale di quest'anno. A re l'orario della differita su TV8. La gara dell'Azerbaigian [Video] è stata vinta a sorpresa da Lewis Hamilton. Il campione iridato ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Kimi Raikkonen e la Force India di Sergio Perez. Soltanto quarto Sebastian Vettel, penalizzato dall'ingresso della safety car nella parte finale di una corsa che lo ha ...

F1 Spagna 2018 : orario differita su TV8 : Domenica 13 maggio si correrà il Gran Premio di F1 Spagna 2018, quinta prova del Mondiale di quest'anno. A seguire l'orario della differita su TV8. La gara dell'Azerbaigian è stata vinta a sorpresa da Lewis Hamilton. Il campione iridato ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Kimi Raikkonen e la Force India di Sergio Perez. Soltanto quarto Sebastian Vettel, penalizzato dall'ingresso della safety car nella parte finale di una corsa che lo ha ...

F1 - GP Spagna 2018 : Lewis Hamilton - quando il pilota fa la differenza. In testa pur con una Mercedes in (leggera) difficoltà : Tra tutti i piloti della Formula Uno in questo 2018 ce n’è uno, sopra chiunque altro, che ha di che sorridere. Si tratta, inutile dirlo, di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, infatti, è primo in classifica quasi senza quasi accorgersene. Prima della vittoria nel Gran Premio di Baku, o per meglio dire, prima del penultimo giro della gara azera, l’inglese stava per mancare il quarto appuntamento di questo primo scorcio di ...

Formula 1 2018 - GP Spagna : l'importanza di partire in pole a Barcellona : Dopo 4 Gran Premi, il Circus della Formula 1 arriva in Europa, a Barcellona. La pista catalana, di solito, non mente sul reale potenziale delle monoposto: chi va forte in Catalunya va forte ovunque. ...