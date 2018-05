F 1 virtuale - La Williams lancia il proprio team per gli eSports

quattroruote

(Di giovedì 10 maggio 2018) Laentra ufficialmente nel mondo deglicon listituzione di unufficiale che andrà a competere online allinterno di prestigiosi campionati virtuali di Formula 1..Il gioco è una cosa seria. Il settore deglista vivendo un periodo di rapida ascesa e con laumentare dei consensi e del numero dei videogiocatori coinvolti, crescono per iimpegnati nel motorsport le opportunità di coinvolgimento dei fan, con possibilità di interazione molto più consistenti e stimolanti rispetto al passato. La squadra inglese ha già in programma lorganizzazione di una serie competizioni videoludiche che permetteranno ai gamers più abili di guadagnarsi un posto nella squadra che parteciperà in seguito alle simulazioni sportive iridate. Quanto alle modalità di svolgimento delle prove, alle tempistiche e alle piattaforme simulative impiegate, lafornirà ulteriori dettagli ...