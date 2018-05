F 1 | GP di Spagna - Si corre sul circuito di Barcellona

quattroruote

(Di giovedì 10 maggio 2018) La Formula 1 è pronta ad affrontare la prima gara europea della stagione. Questo fine settimana, sul rinnovato asfalto deldi Catalunya, sirà il Gran Premio di, quinta tappa del Mondiale 2018.Campionato equilibrato. Non sono certo mancate le emozioni in questavvio di stagione. Nelle prime quattro gare, Vettel e la Ferrari hanno trionfato per due volte, mentre Red Bull e Mercedes hanno vinto una corsa a testa. Dopo la rocambolesca gara di Baku, Lewis Hamilton che è riuscito a vincere avendo condotto la gara per meno di 3 giri è leader della classifica piloti con 70 punti, con quattro lunghezze di vantaggio su Vettel. Situazione inversa nella classifica costruttori, dove la Ferrari mantiene lo stesso margine di quattro punti sulla Mercedes. In questo contesto, la Red Bull ha perso un po terreno sui diretti avversari, nonostante le prestazioni della RB14 siano di ...