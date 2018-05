Export | Ice- Prometeia | tornare in Russia | conquistare la Cina 2

Export : Ice- Prometeia - tornare in Russia - conquistare la Cina : Padova, 10 mag. (AdnKronos) – Ripartono i Mercati Emergenti e cresce il Nord America, con tre linee di indirizzo strategiche per il Veneto: tornare in Russia, conquistare quote in Cina e consolidare la presenza negli Usa. Il 15° Rapporto Prometeia e il focus sul Veneto presentato oggi a Padova da Prometeia e ICE Agenzia, in occasione del Convegno Seles, con la partecipazione di Sace Simest e Università Ca’ Foscari di Venezia, indica ...

Export : Ice- Prometeia - tornare in Russia - conquistare la Cina (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’area ‘matura” Nord America, Oceania e Israele: si stima un aumento delle importazioni del 9,2%, grazie soprattutto alla performance degli Stati Uniti. Tra tali mercati, gli Stati Uniti continueranno a guidare la graduatoria dei paesi più dinamici: le importazioni del paese hanno riportato un aumento del 9,8%, il più intenso, dopo quello di Taiwan, tra tutte le economie mature. I ...

Export : Ice- Prometeia - tornare in Russia - conquistare la Cina (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Ma, non si possono non indicare i fattori di rischio latenti degli attuali scenari geopolitici, è stato ricordato al convegno di Padova. Riguardano paesi lontani come la Corea del Nord, paesi familiari come la Spagna, paesi che le imprese italiane hanno imparato a conoscere (Arabia Saudita) o ben conoscevano in passato (Iran). L’impatto sull’evoluzione futura degli scambi mondiali andrebbe ben ...

Pmi : Intesa Sp - per distretti industriali Triveneto Export a +3 - 4% a dicembre 2017 (7) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Vogliamo dare sempre più voce alle eccellenze del Nord Est, di cui i distretti rappresentano una vera e propria forza trainante. La nostra missione è quella di essere banca per l’economia reale al servizio della crescita, che crede e investe nelle imprese e nelle famigli

Pmi : Intesa Sp - per distretti industriali Triveneto Export a +3 - 4% a dicembre 2017 (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Corre la filiera del mobile nel Sistema Casa: brillanti gli Elettrodomestici di Treviso con crescita delle esportazioni nel 2017 a doppia cifra (+12,9%) grazie al buon posizionamento nell’alta gamma di prodotto (ottima la crescita su Russia e Stati Uniti), e molto bene an

Pmi : Intesa Sp - per distretti industriali Triveneto Export a +3 - 4% a dicembre 2017 (6) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nuove brillanti performance per il mobile del Friuli Venezia Giulia. Anche i distretti del Friuli VG hanno segnato una variazione estremamente positiva del 6% pari a +109 milioni di euro. Le migliori performance sui mercati esteri sono arrivate dalla filiera del mobile de

Prodotti dual use - tutte le novità della nuova legge. C’è la “licenza zero” : il nulla-osta preventivo delle aziende all’Export : Un po’ di chiarezza in più nella disciplina della materia, forti perplessità sulla decisione di inasprire le pene e una vera novità rappresentata dall’introduzione del meccanismo della “licenza zero” che non è ancora operativo, ma che potenzialmente potrebbe portare grossi benefici alle imprese esportatrici semplificandogli la vita. Questo in sintesi il giudizio di operatori e addetti ai lavori sul decreto legislativo n. 221/2017 sul ...