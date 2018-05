EXPO Consumatori 4.0 al via domani a Roma : una 3 giorni per la transizione verso il futuro : ... si parlerà di educazione finanziaria, rivoluzione digitale, contraffazione, economia circolare . Alle discussioni plenarie, nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12, si succederanno una decina di ...

EXPO Consumatori 4.0 : al via referendum per votare esempi di "crescita felice" : La tre giorni di dibattiti, incontri tematici e spettacoli organizzata da Assoutenti con la partecipazione di Rete Consumatori Italia ha l'obiettivo di guardare non solo a quanto ancora non funziona ...