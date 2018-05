Europei Under 17 | l' Italia batte Israele e sfida la Svezia ai quarti

Europei donne Under 17 : Spagna-Italia 0-0. Buona prova delle Azzurrine : Ottimo esordio per la Nazionale Under 17 femminile nel match inaugurale della fase finale dell'Europeo in Lituania. A Siauliai, contro la Spagna finalista della passata edizione e vincitrice di tre ...

Volley : Europei Under 19 F. e Under 20 M. : sorteggiati i gironi : ROMA - Le nazionali Under 19 Femminile e Under 20 maschile , dopo aver staccato il pass per gli Europei di categoria, hanno conosciuto oggi i nomi delle avversarie che affronteranno nei gironi della ...

Calcio femminile - Europei Under17 2018 : Italia-Spagna 0-0 - le azzurrine pareggiano all’esordio contro le forti iberiche : La Nazionale Under17 di Calcio femminile di Massimo Migliorini ha fatto il proprio esordio negli Europei di categoria, che oggi hanno preso il via in Lituania. Le azzurrine hanno affrontato la fortissima Spagna, finalista nella passata edizione e vincitrice di tre titoli continentali, ottenendo un pareggio a reti bianche (0-0) da accogliere il sorriso, tenendo conto della forza delle avversarie. Un incontro giocato a viso aperto dalle nostre ...

Calcio - Europei Under 17 2018 : parte bene l’Italia - Svizzera battuta 2-0 al debutto : parte bene l’avventura della Nazionale italiana di Calcio negli Europei under 17 in Inghilterra. Gli azzurrini, guidati da Carmine Nunziata, hanno battuto la Svizzera per 2-0 in quel di Burton nel debutto della manifestazione continentale di categoria. “Non poteva andare meglio – le parole del ct azzurro nel post gara -. Ho visto bel gioco, tante occasioni, un risultato che ci sta stretto. Ma va bene così: nella prima partita è ...

Europei Under 17 - Italia-Svizzera 2-0. Esordio vincente per gli azzurrini : #Nazionale #Under17 . L'Italia vince 2-0 contro la Svizzera il match d'Esordio del Campionato Europeo. Reti di Freddi Greco e Vergani pic.twitter.com/C5G9uyEiUk - FIGC , @FIGC, 4 maggio 2018 E' ...

Atletica : record italiano under 23 sui 5000m per Yeman Crippa. Sesto azzurro di sempre - pass per gli Europei di Berlino : L’Italia torna a farsi vedere nel mezzofondo dell’Atletica. A trovare una grande performance nella notte del Bel Paese nei 5000 metri è stato Yeman Crippa: l’azzurro, classe 1996, di origini etiopi, ha timbrato il nuovo primato nazionale under 23 per la specialità. 13:18.83 il tempo con il quale ha trovato la quarta piazza nel Payton Jordan Invitational di Palo Alto (California), meeting statunitense. Spettacolare miglioramento ...

Volley : Europei Under 20 - gli azzurrini si qualificano per la fase finale : CORIGLIANO CALABRO , COSENZA, - La nazionale Under 20 di Monica Cresta completa l'opera vincendo il raggruppamento di Corigliano Calabro e staccando il pass per l'Europeo di categoria in programma in ...

Volley : Volley : Europei Under 19 - l'Italia batte anche la Repubblica Ceca : CONCOREZZO , MONZA, - L' Italia Under 19 Femminile, con il pass per la fase finale già in tasca in virtù dei due successi centrati contro Norvegia e Austria, stasera ha giocato e battuto in scioltezza ...

Europei Under 19 : l'Italia travolge l'Austria tre set a zero : Tutti gli incontri sono trasmessi anche in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

Volley : Europei Under 19 Femminili - partenza ok per l'Italia - battuta la Norvegia : CONCOREZZO , MONZA, - Parte forte la nazionale di Bellano a Concorezzo nel Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 19 superando con un netto 3-0 , 25-18, 25-20, 25-11, la Norvegia e ...

Volley : Europei Under 20 - da venerdì a Corigliano le qualificazioni alla fase finale : Corigliano CALABRO , COSENZA, - Il Palasport di Corigliano-Rossano ospiterà, da venerdì 27 aprile, le gare di qualificazione alla fase finale dei dei Campionati Europei Under 20 maschili che si ...

A Corigliano tutto è pronto per le Qualificazioni ai Campionati Europei Under 20 Maschili : L'intera manifestazione potrà essere seguita anche in diretta streaming sul canale You Tube della Federazione Italiana Pallavolo e su Laola1.tv Il programma completo con in dettaglio gli incontri ...

Pallavolo - Concorezzo è pronta per le qualificazioni agli Europei Under 19 femminili : Le partite saranno trasmesse anche in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. L'Italia è la squadra favorita per il passaggio del turno, sulla scorta del suo ...

Volley : Europei Under 19 Femminili - a Concorezzo da venerdì le qualificazioni : ... in questi giorni in collegiale al Centro Pavesi FIPAV con un gruppo allargato di 18 giocatrici, sosterrà già oggi , lunedì 23 aprile, la prima seduta di allenamento al Palazzetto dello Sport di ...