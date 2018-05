Europa | pensioni | reddito | M5S-Lega |  i punti in comune e quelli che dividono

Pensioni a 62 anni necessaria. Ecco come si esce dal lavoro nel resto d'Europa Video : La Legge Fornero probabilmente è uno degli atti di Governo più discussi, discutibili ed odiati degli ultimi anni. Una serie di costanti e ripetuti inasprimenti in termini di soglie e requisiti che vanno centrati per andare in pensione rendono la quiescenza per gli italiani, sempre più difficile. I conti pubblici non permettono voli pindarici e progetti di cambiamento radicale del sistema, almeno per quanto concerne i numeri di cui parlano sempre ...