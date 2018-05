Esteban Chaves ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia | Simon Yates è la nuova maglia

Giro d'Italia 2018 : vince Esteban Chaves - Simon Yates in rosa! - 6tappa Caltanissetta Etna - : Diretta Giro d'Italia 2018 streaming video e tv 6tappa Caltanissetta-Etna: Chaves vincitore del primo arrivo in salita del Giro, Yates in rosa.

Il riscatto di Esteban Chaves : è sua la Tappa 6 del Giro d'Italia 2018. Nuova maglia rosa : IN AGGIORNAMENTO Giro d'Italia 2018 Tappa 6, il trionfo di Esteban Chaves: la cronaca della gara La fuga sconfinata. Partita intorno all'una, la corsa è stata caratterizzata dal gruppo compatto nei ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves a caccia del primo trionfo importante. Simon Yates l’asso nella manica… : “Non facciamo mistero del fatto che la nostra attenzione è puntata sulla classifica generale e che Simon Yates e Esteban Chaves sono i nostri leader. Non siamo i favoriti, ma abbiamo due ragazzi che si batteranno con i big più attesi in ogni occasione. Sulla carta abbiamo una squadra forte, tutti stanno arrivando al punto di forma voluto” queste le parole di Matt White, direttore sportivo della Mitchelton-SCOTT, in vista del prossimo ...