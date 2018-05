Era ricercato in Germania e viene arrestato nel Salento Finisce in carcere

Velisti dispersi - i ricercatori Cnr : “Secondo i nostri calcoli la zattEra potrebbe essere andata verso Nord-Ovest” : “C’è più di qualche possibilità che i naufraghi siano intorno al punto: 20.5 W e 38.25 N”. Lo afferma Sandro Carniel, ricercatore di Cnr Ismar di Venezia, che insieme a Carlo Brandini del Cnr Lamma di Firenze ha svolto e coordinato una proiezione per cercare di individuare la rotta della eventuale zattera di salvataggio sui cui si spera si sia messo in salvo l’equipaggio del Bright, l’imbarcazione italiana da cui il 2 maggio scorso è stata ...

Velisti dispersi - i ricercatori Cnr : “Secondo i nostri calcoli la zattEra potrebbe essere andata verso Nord-Est” : “C’è più di qualche possibilità che i naufraghi siano intorno al punto: 20.5 W e 38.25 N”. Lo afferma Sandro Carniel, ricercatore di Cnr Ismar di Venezia, che insieme a Carlo Brandini del Cnr Lamma di Firenze ha svolto e coordinato una proiezione per cercare di individuare la rotta della eventuale zattera di salvataggio sui cui si spera si sia messo in salvo l’equipaggio del Bright, l’imbarcazione italiana da cui il 2 maggio scorso è stata ...

Como : Era ricercato per spaccio di droga in Sudamerica - arrestato (2) : (AdnKronos) - "Gli accertamenti svolti dagli organi centrali del ministero dell’Interno - spiegano gli investigatori - hanno fatto leva su quanto accertato nel corso del tempo dai militari della stazione di Lomazzo, i quali in più occasioni avevano segnalato l'uomo nell’ambito di attività volte al c

Como : Era ricercato per spaccio di droga in Sudamerica - arrestato : Milano, 19 apr. (AdnKronos) - Un 39enne di origine peruviana è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Lomazzo, nel comasco, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso lo scorso 8 marzo dal tribunale federale argentino. L'uomo è ritenuto responsabile di reati in mate

Ndrangheta - preso il boss latitante Di Marte : Era ricercato dal 2015 : Vincenzo Di Marte, boss latitante e personaggio di spicco della cosca “Pesce” a Rosarno e Gioia Tauro, è stato arrestato nella provincia di Reggio Calabria. Il 37enne era ricercato dal 2015 e figurava nella...

“Così abbiamo ‘ucciso’ il tumore” : una bella scoperta. Un team di ricercatori ha trovato il modo di attaccare il cancro fermandolo in meno di 48 ore. I risultati di laboratorio (e la spEranza è tanta) : C’è una novità interessante sulla battaglia quotidiana della lotta ai tumori. Utilizzando nanorobot, ottenuti ripiegando il dna, un team di ricercatori internazionale è riuscito a fermare l’afflusso di sangue alle cellule tumorali in alcuni topi, arrestando così il cancro. Viaggiano nel flusso sanguigno, trovano i tumori e liberano un enzima che causa la coagulazione del sangue. Sono i nuovi nanorobot, ottenuti ripiegando pezzetti di dna ...

Il tunisino Atef Mathlouthi ricercato a Roma per terrorismo. L'allarme dopo una lettEra anonima all'ambasciata di Tunisi : Da lettera anonima, recapitata all'ambasciata a Tunisi, è emersa la sua intenzione di compiere atti di terrorismo nel nostro Paese. Da sabato i carabinieri sono sulle tracce di Atef Mathlouthi, ha 41 anni, più volte arrestato dalla polizia a Palermo per spaccio di droga. I militari dell'Arma lo cercano a Roma ma anche in altre città italiane. Sulle ricerche c'è il più stretto riserbo, ma sono stati avviati una ...

Bergamo - carabinieri sgombErano edificio occupato e trovano ricercato dall'Interpol : arrestato : Un caso di violenza inaudita da "Arancia Meccanica" che vede protagonista El Hassouny Mostafa , questo è il nome del ricercato internazionale che, nel 2012, insieme ad altri due complici, aveva ...

Era l’unica donna fra 38 ricercatori uomini. Oggi è stata identificata : Una sola donna, di colore, semicoperta da uno degli altri partecipanti al convegno che erano tutti uomini: 38 e tutti bianchi. Nella didascalia della foto ci sono i nomi di tutti gli uomini, non quello della giovane ragazza. La data è 1971. Perché questa storia si scopre adesso? Perché Candace Jean Andersen illustratrice di libri ne voleva scrivere uno sulle balene e in particolare sul documento che le protegge redatto nel 1972. Ha chiesto ...

Napoli - donna uccisa davanti a scuola elementare : ricercato il marito - Lui in una lettEra : 'Mi farò giustizia' : Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno ascoltato le testimonianze di genitori di altri alunni, la donna era uscita dalla scuola dopo aver accompagnato la figlia ed era salita in ...

Uccisa a scuola - ricercato il marito : si stavano separando - lui la prese a calci. La lettEra choc : "Mi farò giustizia" : Una donna di 31 anni, Immacolata Villani, è morta stamattina davanti alla scuola elementare della figlia, Uccisa a colpi di pistola dopo averla accompagnata all'interno. È...

Tumori : ricercatori italiani scoprono il ruolo di una proteina nella prolifErazione delle cellule cancerose : Decisivo passo avanti nella conoscenza dei meccanismi che regolano l’azione dei macrofagi nello sviluppo dei Tumori, grazie a uno studio diretto dal professor Emanuele Giurisato del dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena, in collaborazione con l’Università di Manchester. Il lavoro di ricerca, appena pubblicato sull’autorevole rivista PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United ...