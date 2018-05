Equitalia | rottamazione dei debiti o rateizzazione? Ecco come scegliere

Blastingnews

(Di giovedì 10 maggio 2018) Il Decreto Fiscale, provvedimento collegato alla Legge di Bilancio in vigore nel 2018 ha dato il via alla nuova sanatoria delle cartelle esattoriali e delle multe del Codice della Strada. Mancano pochi giorni alla scadenza delle domande di adesione alladelle cartelleviene comunemente chiamata la definizione agevolata dei. Con Agenzia delle Entrate Riscossione, concessionario che ha sostituito dal luglio 2017 la vecchia, resta viva la possibilità per chi hadi chiedere la. Le due misure spesso vengono confuse tra loro, ma sono due opzioni ben diverse e che presentano vantaggi e svantaggi in base al singolo contribuente.capire se davvero conviene aderire allao se è più vantaggioso andare a chiedere la dilazione classica....