Entro domenica la prima bozza del programma di governo Lega-M5s

Il Molise al voto - domenica test per M5S-CEntrodestra : Due partite nette e distinte, con logiche diseguali benchè accumunate dalle stesse urne elettorali : sono le elezioni regionali del Molise . Dalle quali usciranno sia indicazioni per il destino del ...

Fumata bianca tra Lega e M5s Salvini-Di Maio al governo insieme L'annuncio Entro domenica sera : Habemus governo populista! Fonti di altissimo livello vicinissime alla trattativa danno in arrivo per domenica sera il possibile annuncio del governo Di Maio-Salvini. Proprio in queste ore di febbrili trattative si starebbero discutendo i dettagli mentre l'annuncio dovrebbe arrivare domani sera per bloccare il possibile incarico esplorativo a Roberto Fico previsto dal Quirinale per lunedì mattina. Segui su affaritaliani.it

Molise per una domenica epicEntro della politica nazionale : La piccola regione del Molise è sotto i riflettori nazionali. Qui nella giornata di domenica si vota per le regionali

A Torino torna la “Domenica sostenibile” - stop alle auto in cEntro : torna la ‘Domenica per la sostenibilità’ promossa dall’amministrazione torinese con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva e far crescere la coscienza ambientale. Dopodomani dalle 10 alle 18, dunque, il centro storico di Torino, entro i confini della Ztl centrale, sarà chiuso al traffico veicolare con l’eccezione dei veicoli funzionati a motore elettrico o a idrogeno, mezzi pubblici, taxi, noleggio e car ...

La pausa pranzo di Salvini : «Di Maio lo sento tutti i giorni I presidenti? Entro domenica» : Il leader della Lega ai tavolini di una trattoria: «Facciano tutti un passo indietro come la Lega. Entro domenica avremo i presidente»

MADRA torna domenica 25 marzo nelle vie del cEntro e al Salone dei Mosaici : ... con la presentazione del libro Ravennagricola che ripercorre le vicende di un settore importantissimo dell'economia, e con la mostra mercato MADRA che è un esempio di successo di un'agricoltura ...

Di Maio : confronto sui presidenti "Entro domenica sentirò tutti i leader". Paletti sulle Camere : ... E ha proseguito: "Questo è un grande momento di aggiornamento per tanti settori imprenditoriali del nostro Paese e la mia presenza qui sta a ricordare a tutto il mondo quanto è grande l'Italia e ...

Di Maio : “Entro domenica sento tuttiNo a nomi di condannati o sotto processo” : Di Maio: “Entro domenica sento tuttiNo a nomi di condannati o sotto processo” Il leader del Movimento 5 stelle pronto a chiudere il giro di consultazioni per le presidenze delle Camere già entro fine settimana. Intanto il Pd non fa sconti: opposizione parlamentare. Continua a leggere L'articolo Di Maio: “Entro domenica sento tuttiNo a nomi di condannati o sotto processo” proviene da NewsGo.

Governo - Di Maio : 'Entro domenica sento tutti i gruppi parlamentari' : "Entro domenica sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i gruppi parlamentari: Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso". Luigi Di Maio lo scrive sul blog delle Stelle, spiegando che ...

Allerta Meteo - Italia spaccata in due nel Weekend : Domenica 11 Marzo rovente al Sud con oltre +26°C - incubo alluvione al CEntro/Nord [MAPPE] : 1/21 ...