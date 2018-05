Enrico Letta massacra Donnarumma | ' pensi alla maturità | non ai soldi'

Donnarumma e le papere - Enrico Letta : 'Pensi alla maturità - non ai soldi' : Donnarumma e le papere, Enrico Letta: 'Pensi alla maturità, non ai soldi' ROMA Da predestinato a re delle papere, non ci sono mezze misure per il giovane Gigio Donnarumma, solo Buffon l'ha consolato ...

Milan - Enrico Letta affonda Donnarumma : “pensi a fare la maturità” : Nella gara di ieri si è disputata la finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, decisive per il risultato le ‘papere’ del portiere Donnarumma. Attacco nei confronti del portiere da parte dell’ex presidente del Consiglio Enrico Letta: “La sconfitta contro la Juventus è stata un dramma. Donnarumma? Deve fare la maturità invece di pensare soltanto ai soldi”. Un ...

Enrico Letta lancia Cottarelli : Passato il 4 marzo, il telefono di Carlo Cottarelli è rimasto silente. Ma il nome dell'ex commissario alla spending review continua a venire fuori. Lo si tira in ballo per il ministero dell'Economia e, talvolta, anche per Palazzo Chigi. Figure come quella di Cottarelli "sono molto utili per il Paese, in Italia ne abbiamo bisogno", ha detto oggi Enrico Letta, introducendo la lezione dell'economista alla Andreatta lecture, organizzata dalla ...

Michele Ainis : 'Non c'è una situazione inedita - facile che si elegga una figura terza come Enrico Letta' : 'Ci sono tre forze in campo; quando la partita è a tre è più facile che si accetti una figura terza , così come avvenne per Enrico Letta'. Il costituzionalista Michele Ainis , ospite di Coffee Break , ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : elezioni 2019 - Enrico Letta sostiene Paolo Gentiloni (1 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tre morti, tra cui due piccole bambine. Enrico Letta sostiene Paolo Gentiloni. Di Maio sceglie Fioravanti per il Dicastero dello sport. (1 marzo 2018)(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:30:00 GMT)

Enrico Letta e il voto : «Se penso a Italia e Europa - spero Gentiloni ne esca rafforzato» : L’ex premier, dopo Prodi, Napolitano e Veltroni, spinge per il bis targato Pd a Palazzo Chigi. «Percepisco un tasso di pericolo per il paese oltre il livello di guardia»

Anche il sostegno di Enrico Letta per il Centrosinistra di Gentiloni : Mi auguro che dal voto esca rafforzato Paolo Gentiloni e la coalizione che lo sostiene. Lo dice l'ex premier affermando di pensare in chiave italiana ed europea. Anche Renzi spinge sulla squadra di ...

Elezioni 2018 - Enrico Letta si schiera con Gentiloni. "Spero ne esca rafforzato" : Nuovo endorsement al presidente del Consiglio dopo quelli di Romano Prodi, Giorgio Napolitano e Walter Veltroni

Matteo Renzi - coltellata da Enrico Letta : 'Spero che Gentiloni...' : Il quale, ovviamente, si è ben guardato dal pronunciare il nome del segretario del partito al quale resta iscritto pur non facendo politica dal giorno del famoso 'scambio del campanello' a Palazzo ...

Enrico Letta : Il voto del 4 marzo? Sostengo Gentiloni : Enrico Letta rompe il silenzio e sceglie da che parte stare in vista del voto del prossimo 4 marzo. L'ex premier con un tweet manda un messaggio chiaro: "Il voto del 4 marzo? Se penso a Italia ed Europa voglio augurarmi che Paolo Gentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene". Letta poi ha aggiunto: "Sostengo Gentiloni e la coalizione di centrosinistra. La drammaticità della situazione mi sembra ...