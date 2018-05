Eni | sanità | vitalizi e Berlusconi Miccichè show | ' Sicilia distrutta'

"Non ci piaci - sei nera" : in una casa di riposo di SEnigallia un'operatrice socio sanitaria ha perso il lavoro per il colore della pelle : Derisa per il colore della pelle e destinataria di frasi a sfondo razzista ("non ci piaci, sei nera") da parte di alcuni ospiti della casa di riposo Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia. E' accaduto, come anticipato oggi dal Corriere Adriatico, a un'aspirante operatrice socio sanitaria presso la casa di riposo che si è vista sfuggire la stipula del contratto di lavoro perché alcuni anziani si sarebbero lamentati del colore della ...

Sanità - investire in terapie gEniche può non essere convEniente. Lo dice Goldman Sachs : Un rapporto recentemente pubblicato da Goldman Sachs analizza le prospettive di sviluppo economico delle terapie basate sulla manipolazione del dna, la molecola che contiene le informazioni genetiche necessarie al nostro organismo. Molte malattie (geneticamente trasmesse, appunto) dipendono da anomalie del dna: ad esempio l’emofilia, la talassemia o la fibrosi cistica; anomalie acquisite del dna sono presenti nei tumori e sempre nel dna ...

Rifiuti a Casandrino - sos dei cittadini : allarme igiEnico-sanitario : Casandrino. Nel perimetro urbano, soprattutto in via Cilea continuano a fare bella mostra le discarica abusive di Rifiuti. I cittadini della zona temono che le montagne di spazzatura, risulta di ...

Allarme sanitario : salame ritirato dai supermercati italiani - provoca mEningite : I test italiani sui prodotti agroalimentari sono tra i più severi che esistano in Europa, e probabilmente grazie a questi controlli che spesso il Ministero della Salute riesce ad avvertire i consumatori in tempo in merito a dei prodotti contaminati. L'ultimo Allarme sanitario riguarda un salame molto conosciuto nel nostro Paese e anche all'estero, la "spianata romana", dalla forma schiacciata e allungata. Il batterio può portare alla meningite e ...

Sanità - telemedicina per i rEni : arriva la video dialisi : In epoca di assistenti virtuali, di Internet of things e di informazioni che viaggiano alla velocità della luce collegando persone lontane chilometri, anche le ‘macchine’ per la dialisi diventano intelligenti. Complice l’evoluzione della telemedicina, che rende sempre più agevole la gestione dei pazienti a domicilio: si spostano dati, tenendo ferme le persone. E’ il principio su cui poggia oggi la dialisi peritoneale. ...

Sanità - Iss : “Pronti ad applicare la legge sugli screEning neonatali” : L’Italia è pronta ad applicare la nuova legge sugli screening neonatali. In base al resoconto della riunione che si è tenuta all’Istituto superiore di Sanità, sede del Centro di coordinamento degli screening, i centri deputati sono risultati un numero sufficiente per coprire il fabbisogno nazionale attraverso un’operazione di organizzazione, ottimizzazione e raccordo con i centri clinici sul territorio. La raccolta dei dati, ...

BEnito Rossi di Orgoglio civico sulla situazione sanitaria : Ed allora, un conto è sostenere una linea di parte politica mentre altro conto è guardare la sanità dalla parte del cittadino, dove al madonna del soccorso ha visto ascrivere al fortissimo ...

TrEni - asili - sanità : il federalismo ha tradito gli impegni per il Sud : In principio fu la siringa. Ricordate? Quella che costava 3 centesimi in Toscana e 5 centesimi in Sicilia. 'Quasi il doppio' commentò Giulio Tremonti il 30 giugno 2010 presentando in Parlamento la ...

Consiglio Mondiale dell’Acqua : diffuso rapporto sul finanziamento dei servizi igiEnico-sanitari : Il Consiglio Mondiale dell’Acqua ha diffuso questa settimana durante l’ottavo World Water Forum di Brasilia un rapporto dal titolo ‘Increasing Financial Flows for Sanitation’ (“Aumentare i flussi di finanziamenti ai servizi igienico-sanitari”), nonché delle Raccomandazioni di Politiche per i Ministri e gli Enti Locali che invitano i decision maker ad investire con coraggio a favore del cambiamento. Il rapporto, redatto ...

Sanità : digitali - efficienti e sostEnibili - gli ospedali del futuro copiano Amazon : Le più avanzate tecnologie cliniche e le migliori condizioni di comfort ambientale. L’applicazione delle potenzialità della medicina digitale e l’efficienza dei robot. La velocità della tracciabilità logistica e la sostenibilità energetica. L’ospedale del futuro interpreta il processo di rinnovamento della scienza e dell’architettura diventando il paradigma di una rivoluzione ormai alle porte per i pazienti e i familiari, ...

