Eni | Marcegaglia | cresciamo mantenendo controllo struttura patrimoniale

(Di giovedì 10 maggio 2018) Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “Nel 2014 coprivamo i dividendi e gli investimenti con un prezzo del brent di 116 dollari, un livello che è sceso a 57 dollari lo scorso anno (addirittura a 39 dollari se teniamo conto degli incassi del nostro ‘dual exploration model’). Con un prezzo del petrolio di oltre 70 dollari, questo consentirà di liberare cassa e creare valore addizionale per i nostri investitori”. Ma non solo, “abbiamo abbassato il leverage al 23%, uno dei livelli più bassi tra i nostri competitors”. Tutto questo “è una conferma che possiamo crescere in maniera rigorosa ed efficiente,ildella nostra”. Così il presidente di Eni, Emma, nel corso del suo intervento all’Assemblea degli azionisti.“In un mondo che richiede sempre più energia, a bassi costi e a basso ...