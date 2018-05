Enemy | l’ultimo album di Noyz Narcos Il rap italiano perde uno dei suoi pesi massimi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 maggio 2018) Che fosse unspeciale lo si era capito fin da subito. “Oggi che conta più l’immagine che la sostanza, e che tutto è cambiato da quando ho iniziato, questo potrebbe essere per medisco. C’è tutto il mio passato, il mio presente e forse anche il mio futuro in questo gioco” così aveva scritto su Facebook il rapper romano annunciandoil suo ultimo progetto. Noyz Narcos è stato uno deidi questa musica. In tredici anni di carriera ha sfornato cinque dischi e due mixtape. La sua più grande qualità è sempre stata la coerenza. Ha salutato la scena rap in grande stile. Con un disco, uscito il 13 aprile per Thaurus/Universal Music che è la sintesi perfetta di tutto quello che ha fatto in questi anni. Difficile trovare dei difetti a questo progetto.è un frullato di pensieri, intuizioni e rime di gran classe. L’segue un percorso lineare senza ...