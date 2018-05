Emma Marrone intervistata nel numero 16 di Note

Emma Marrone a cuore aperto : "sono single - ma voglio un figlio" - : Emma è ancora single, ma vorrebbe un figlio, anche senza un compagno: « Se non dovessi trovarlo, userei tutto quello che la scienza può offrire». Per il momento il desiderio in cima alla lista è ...

Notte di parole e musica con Paola Turci e Emma Marrone : Tra i versi di 'Svejate Roma' e i graffiti sui muri che raccontano storie in un noto locale a due passi da via Tiburtina, la cantautrice Giulia Ananìa festeggia un anno dall'uscita dell'album 'Come l'...

Emma Marrone : 'Sono single e farei un figlio anche da sola' : " anche senza un compagno? " " Se non dovessi trovarlo, userei tutto quello che la scienza può offrire ". Non è la prima volta che Emma Marrone dichiara le sue intenzioni riguardo all'essere mamma e, ...

Gossip : Emma Marrone ed Elisa di nuovo insieme sul palco di Amici 17 Video : Maria De Filippi ci riprova: dopo aver tentato invano di battere 'Ballando con le Stelle' puntando sul Gossip tra Emma Marrone e Stefano De Martino, sabato 5 maggio la conduttrice ha proposto al pubblico di Canale 5 un'altra amatissima accoppiata. Tramite le 'Instagram Stories' della cantante salentina, infatti, si è saputo che durante la quinta puntata del serale di Amici 17, sul palco si sarebbero ritrovate lei e la collega Elisa Toffoli: dopo ...

Emma Marrone : 'Non so dire le bugie - anche quando dovrei' : Una settimana fa ad Amici, su Canale 5, ha fatto quello che nel suo ambiente, quando si parla di risultati concreti, quasi nessuno fa. Ha detto la verità: il suo ultimo disco, Essere qui, non ha ...

Einar contro Irama nella proibitiva canto dimostrata da Emma Marrone ed Elisa (video) : Einar contro Irama nel 5° serale di Amici di Maria De Filippi in scena sabato 5 maggio. I due cantanti sono stati scelti dal direttore artistico del seralone, Luca Tommassini, per una prova proibitiva che riguarda la categoria del canto. I due si esibiscono insieme e senza base, sulle note del brano Kiss. A dimostrare la prova sono Emma Marrone ed Elisa. La prima sostituisce Alessandra Amoroso nella commissione esterna, la seconda è ospite ...

Emma Marrone - Mi parli piano è il nuovo singolo : Indietro 4 maggio 2018 2018-05-04T12:42:32+00:00 ROMA – È Mi parli piano il nuovo singolo di Emma Marrone. Il terzo estratto dall’album Essere Qui, da oggi in rotazione radiofonica. Un’intensa ballata in cui Emma, con la sua voce calda e graffiante, parla d’amore, amicizia e affetti. “La complessità delle relazioni e la mancanza di comunicazione – spiega […]

Mi parli piano di Emma Marrone - testo e significato : il brano racconta la complessità delle relazioni : testo e significato di “Mi parli piano”, il nuovo singolo di Emma Marrone estratto dal suo ultimo lavoro discografico “Essere Qui”. La cantante salentina ha presentato in anteprima il brano durante la scorsa puntata di Amici dove era tra gli ospiti. Dal 4 maggio arriva in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Emma Marrone “Mi parli piano” è il nuovo singolo di Emma Marrone in radio da venerdì 4 maggio. Si ...

Emma Marrone - scherzo Le Iene/ Video - la cantante sarà protagonista nel concerto del primo maggio a Taranto : Emma Marrone, scherzo Le Iene: Video. La cantante difende delle persone in difficoltà, ma la rabbia si trasforma presto in amore e ringraziamento a Nadia Toffa.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:51:00 GMT)

