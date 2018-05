Elsa Fornero va in pensione a 71 anni Senza legge Fornero Spero di poter curare

huffingtonpost

(Di giovedì 10 maggio 2018) Dal primo novembre, l'ex ministrosmetterà di lavorare all'Università di Torino e andrà in, a quasi 71. Lei che ha dato il nome ha alla discussache ricalcola l'età pensionabile, è in realtà esente dai vincoli previsti dalla norma: la riforma non ha modificato il limite massimo di età pensionabile dei docenti universitari."didedicare più tempo alla lettura, dil'orto, svolgere attività di volontariato e viaggiare di più con mio marito", ha raccontato in un'intervista al Corriere, prospettando i suoi nuovi impegni, ora che avrà più tempo libero a disposizione. Nel suo futuro non ci sarà invece la politica: "È stata un'esperienza molto coinvolgente, un impegno che ti sottrae tutte le energie e ti carica di responsabilità, in ...