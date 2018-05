Elsa Fornero | Lega e M5s pronti a smantellare la sua riforma | come cambiano le pensioni

Elsa Fornero VA IN PENSIONE A 70 ANNI/ Ma non con la sua riforma : "Mi considero una privilegiata" : riforma pensioni, ultime notizie. Legge FORNERO, Bankitalia e Corte dei Conti: non va toccata. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 maggio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:50:00 GMT)

Elsa Fornero va in pensione a 71 anni. Senza legge Fornero. "Spero di poter curare l'orto" : Dal primo novembre, l'ex ministro Elsa Fornero smetterà di lavorare all'Università di Torino e andrà in pensione, a quasi 71 anni. Lei che ha dato il nome ha alla discussa legge che ricalcola l'età pensionabile, è in realtà esente dai vincoli previsti dalla norma: la riforma non ha modificato il limite massimo di età pensionabile dei docenti universitari."Spero di poter dedicare più tempo ...

Elsa Fornero va in pensione - ma non con la “sua” legge : “Mi dedicherò alla cura dell’orto” : Elsa Fornero ha compiuto 70 anni, e in autunno abbandonerà il suo lavoro all'Università. Ma non andrà in pensione con la legge a cui lei stessa ha dato il nome: "la riforma non ha modificato il limite massimo di età pensionabile dei docenti universitari". Ora, dice, si dedicherà alla lettura, alla cura dell'orto e viaggerà con il marito.Continua a leggere

Elsa Fornero : 'Finito tempo delle promesse - ora bagno di realtà' : Fare politica vuol dire fare delle scelte che non potranno mai essere unanimemente gradite. Le difficoltà in campagna elettorale vengono sempre nascoste, si preferisce illudere i cittadini. Spero che ...