huffingtonpost

: Corsi obbligatori di EDUCAZIONE CIVICA, non per i bambini ma per i papà! - matteosalvinimi : Corsi obbligatori di EDUCAZIONE CIVICA, non per i bambini ma per i papà! - HuffPostItalia : Educazione civica a Treviglio: 'La razza bianca sopporta meglio l'alcol' e gli opuscoli finiscono al macero - Splenetico : RT @ilVincia: Mi torna in mente la lezione di educazione civica alle medie, quando la prof ci diceva che i poteri del PdR erano limitatissi… -

(Di giovedì 10 maggio 2018) "Alcune razze sono costituzionalmente meno tolleranti all'della". Si legge così a pagina 45 di un opuscolo informativo sulla sensibilizzazione all'stradale voluto dal Comune di, nel Bergamasco. Già di per sé il riferimento allalascia perplessi, a rendere la situazione ancora più sgradevole, il fatto che il libretto incriminato stava per finire sui banchi degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, pubbliche e paritarie. Il libretto è stato presentato in pompa magna al Comune. Istituzioni cittadine e personalità del posto, dirigenti scolastici e i responsabili dell'azienda che ha realizzato l'opuscolo si sono ritrovate per l'evento. Il libretto viene illustrato: vi si leggono dentro i comportamenti virtuosi in tema di circolazione stradale e i riferimenti a temi critici come bullismo e ...