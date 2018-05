wired

: Ecco Hannes, la mano robotica italiana - scoopscoop6 : Ecco Hannes, la mano robotica italiana -

(Di giovedì 10 maggio 2018) Costa circa il 30% in meno dei dispositivi già in commercio, una batteria più performante e delle rinnovate capacità di presa. È, laprotesica di derivazionenata dalla collaborazione tra l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Il progetto è stato sviluppato da Rehab Technologies, laboratorio nato nel 2013 per volontà congiunta di Iit e Inail ed è un omaggio al professor JoSchmidl, scomparso nel 1996 e direttore tecnico del Centro protesi Inail di Budrio, padre putativo della prima protesi mioelettrica che risale al 1965.è in grado di riprodurre il 90% circa delle funzionalità di unanaturale, grazie alla tecnologia Dynamic Adaptive Grasp (Dag), un brevetto proprietario che dà alla protesi maggiori capacità di afferrare oggetti, adattandosi alla forma ...