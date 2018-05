Ebola | torna la paura | nuovo focolaio in Congo

Ebola - torna la paura : 21 casi sospetti e 17 morti nella Repubblica democratica del Congo : (Foto: KATHY KATAYI / GETTY IMAGES) Lo ha dichiarato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): in Repubblica democratica del Congo (Rdc) è in atto una nuova epidemia di Ebola. E se non si sarà in grado di intervenire rapidamente, l’emergenza potrebbe diventare internazionale. I morti accertati sono 17 su 21 casi sospetti. L’Oms ha diramato l’allerta non appena dal Ministero della salute della Rdc è stata data la conferma che 2 dei 5 campioni ...